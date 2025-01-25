Кардиолог ФМБА перечислил причины повышенного артериального давления

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Повышенное артериальное давление может быть как у пожилых, так и у молодых людей. К такой проблеме приводят разные причины.

Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шкаф с лекарствами

Чаще всего давление повышается из-за гипертонической болезни, но существуют и другие факторы, которые влияют на давление: эндокринные заболевания, пороки клапанов сердца, болезни почек и надпочечников. При давлении 120/80 человеку нечего опасаться, а если цифры достигают 140/90 и выше, это уже серьёзный повод задуматься о состоянии своего здоровья. Об этом рассказал кардиолог ФНКЦ ФМБА Владислав Жуковский в интервью "Вести Подмосковья".

"На артериальное давление во многом влияет образ жизни: хронический стресс, неправильное питание, злоупотребление алкоголем. Главной опасностью гипертонии является увеличение риска инсульта, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых патологий. При длительном повышении артериального давления происходит поражение сердца, головного мозга, почек, сосудов и глаз", — заключил Жуковский.

Он подчеркнул, что при лечении гипертонии важно учитывать, по какой причине она возникла, но в любом случае пациентам рекомендуется пересмотреть свои привычки и начать вести более здоровый образ жизни.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным. Один из показателей жизненно важных функций и биомаркеров. Наиболее часто под кровяным давлением подразумевают артериа́льное давление.



Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

