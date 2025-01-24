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Шокирующая правда: диетолог рассказал, почему пивной живот смертельно опасен

2:26
Здоровье

"Пивной живот" давно стал привычным выражением, но что это на самом деле? Этот термин описывает избыточное скопление висцерального жира в брюшной полости, который несет серьезную угрозу здоровью.

Пиво с рыбой
Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Пиво с рыбой

Почему висцеральный жир так опасен

Жир, накапливающийся внутри брюшной полости, может оказывать давление на внутренние органы и нарушать их работу. Это связано с развитием метаболического синдрома - комплекса заболеваний, включающего:

  • Повышенное артериальное давление
  • Снижение чувствительности к инсулину и повышение уровня сахара в крови.
    Увеличение уровня "плохого" холестерина.
  • Высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Таким образом, висцеральный жир — это не просто косметическая проблема, а серьезный фактор, влияющий на общее состояние организма.

Влияние пива и закусок

Само пиво не считается самым калорийным напитком — всего 40-50 ккал на 100 граммов. Однако проблема возникает из-за закусок, которые сопровождают его употребление. Чипсы, орешки, соусы и другая соленая и жирная пища в сочетании с пивом повышают калорийность рациона, способствуя накоплению жира.

К тому же, соль в этих продуктах ухудшает работу организма, задерживая воду и нарушая обмен веществ. Таким образом, главная причина появления "пивного живота" — избыточное потребление калорий, а не только само пиво.

Как избежать пивного живота

Чтобы предотвратить накопление висцерального жира, важно следовать простым рекомендациям:

  • Уменьшить количество калорийных напитков и закусок.
  • Включить в рацион больше овощей, нежирного белка и полезных жиров.
  • Увеличить уровень физической активности, добавив регулярные тренировки или хотя бы прогулки.
  • Контролировать вес, уровень сахара и артериальное давление.

Мнение эксперта

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с "Радио 1" рассказал, что "пивной живот" обусловлен избытком висцерального жира, влияющего на внутренние органы и здоровье в целом. Бобровский отметил, что калорийность самого пива относительно невысока, но сочетание напитка с закусками — основная причина его появления.

Уточнения

Пи́во - слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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