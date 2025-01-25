Кофейная клизма и жужжание пчёл: как псевдоврачи калечат здоровье своих пациентов

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В разных сферах деятельности встречаются недобросовестные специалисты или и вовсе мошенники. Медицина, особенно народная, в этом смысле не исключение. Многие пациенты, разочаровавшиеся в традиционных методах лечения или желающие пойти лёгким путём, верят так называемым целителям и в результате либо калечат себе здоровье, либо умирают.

Фото: commons.wikimedia.org by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пчела

Как сообщает (сайт) Москва 24, в середине января вошёл в моду метод яйцетерапии, который якобы может излечить от псориаза, экземы, гангрены и даже рака. Этот метод заключается во введении сырого куриного яйца внутривенно.

Также был случай, когда одна женщина набирала учеников и объясняла им, как сбивать температуру с помощью отметин от чёрного маркера. За свои услуги она брала 50 тысяч рублей, и это ещё не самый изощрённый способ "лечения", который когда-либо предлагали шарлатаны.

"К нам в клинику была госпитализирована пациентка на поздней стадии заболевания — с множественными метастазами в печени, костях, с массивной распадающейся опухолью. Достаточно молодая женщина, которая длительное время по советам какого-то интернет-гуру лечилась кофейными клизмами. Она довела себя до поздней стадии", — рассказал онколог Андрей Пылев.

Этой пациентке повезло: даже несмотря на запущенность болезни, врачи смогли её спасти. Сейчас она выздоравливает под наблюдением медиков, и есть все шансы, что она сможет вернуться к нормальной жизни, однако некоторым доверчивым жертвам "чудо-врачей" так и не удаётся сохранить жизнь. Пылев вспомнил другую пациентку, чья история закончилась печально.

"Ей посоветовали обратиться на так называемую онкологическую пасеку, где лечили жужжанием пчёл. Она просто сидела в тёмном помещении и слушала, как они жужжат, а потом ей дали запись с этими звуками для домашней терапии. Она тогда восприняла всё с большим энтузиазмом: от химии плохо, от жужжания пчёл — вроде как нет. Девушку в итоге мы не спасли", — поделился Пылев.

Терапевт Татьяна Романенко предупредила россиян, что любое лекарство должно пройти обязательные испытания, и назвала мракобесием методы лечения с помощью грибного порошка и других подобных веществ. Она напомнила, что люди, позволяющие заманить себя в такую ловушку, рискуют не только здоровьем, но и жизнью.

Уточнения

Народная медицина народное врачевание, народное целительство — комплекс накопленных народом и передаваемых из поколения в поколение эмпирических знаний, используемых для диагностики и лечения болезней.

