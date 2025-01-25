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Кардиолог Портновая объяснила, почему тонометр показывает неправильный результат

0:53
Здоровье

Люди, регулярно измеряющие себе или другому человеку давление, сталкиваются с тем, что тонометр показывает разные цифры, даже если промежутки между двумя измерениями составляют всего одну минуту.

Тонометр
Фото: commons.wikimedia.org by Albarubescens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тонометр

Первая мысль, которая может прийти в голову в такой ситуации, — это то, что тонометр поломан, однако на самом деле в большинстве случаев он полностью исправен. Кардиолог Роксана Портновая объяснила URA.RU, с чем связаны отличающиеся друг от друга результаты и как определить правильную цифру.

"Такие колебания связаны с реакцией сосудов на декомпрессию", — сказала Портновая.

Она добавила, что в таких случаях стоит несколько раз в течение нескольких минут мерить давление и считать относительно правильными средние цифры, а также для большей удобности завести "умные" тонометры.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным. Один из показателей жизненно важных функций и биомаркеров.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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