Кардиолог Портновая объяснила, почему тонометр показывает неправильный результат

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди, регулярно измеряющие себе или другому человеку давление, сталкиваются с тем, что тонометр показывает разные цифры, даже если промежутки между двумя измерениями составляют всего одну минуту.

Фото: commons.wikimedia.org by Albarubescens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тонометр

Первая мысль, которая может прийти в голову в такой ситуации, — это то, что тонометр поломан, однако на самом деле в большинстве случаев он полностью исправен. Кардиолог Роксана Портновая объяснила URA.RU, с чем связаны отличающиеся друг от друга результаты и как определить правильную цифру.

"Такие колебания связаны с реакцией сосудов на декомпрессию", — сказала Портновая.

Она добавила, что в таких случаях стоит несколько раз в течение нескольких минут мерить давление и считать относительно правильными средние цифры, а также для большей удобности завести "умные" тонометры.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным. Один из показателей жизненно важных функций и биомаркеров.

