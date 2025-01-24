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Врач объяснила, сколько воды нужно пить в зимний период

1:17
Здоровье

По словам врача-эндокринолога Марии Калошиной из Видновской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области, в зимний период оптимальное количество жидкости составляет от 0,7 до 1,2 литра в сутки. Она также предупредила, что не стоит насильно стремиться употреблять два литра воды ежедневно, так как это может спровоцировать увеличение давления и головные боли.

Струя воды
Фото: flickr.com by Дженни Даунинг, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Струя воды

В теплое время года рекомендуется увеличивать потребление воды до 1,2-1,7 литра в день. Однако, для определения наиболее подходящей нормы для конкретного человека лучше всего обратиться к диетологу. По словам специалиста, необходимо ориентироваться на свои ощущения и не заставлять себя пить воду, если в этом нет нужды, поскольку дневная потребность в жидкости индивидуальна и зависит от образа жизни, профессии и множества других обстоятельств.

При неправильном употреблении воды могут возникнуть проблемы, такие как увеличение нагрузки на почки и рост объема циркулирующего объема крови, что впоследствии может привести к повышению внутричерепного давления и головной боли, передает РИА Новости.

Уточнения

Диетоло́гия — область медицины, изучающая вопросы лечебного (диетотерапия) и профилактического (диетопрофилактика) питания человека и животных, в том числе больных, а также прикладная дисциплина по организации питания в лечебных учреждениях. Другое название диетологии — клиническое питание.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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