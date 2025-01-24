Влияние автомобильных шин на здоровье человека: токсичные вещества обнаружены в моче

Недавние исследования показали, что одна из самых распространённых вещей в нашей повседневной жизни — автомобильные шины — является источником значительного загрязнения микропластиком. Это проблема, последствия которой могут быть гораздо серьезнее, чем считалось ранее.
Учёные обнаружили высокие уровни потенциально опасных химических веществ 6PPD и 6PPD-Q в моче человека. Эти вещества — добавки, используемые при производстве резины для шин.
Анализ мочи 150 человек показал, что частота их обнаружения составила от 60% до 100%. Хотя долгосрочные эффекты 6PPD на здоровье человека ещё не изучены, учёные подчёркивают, что основным источником этих веществ является загрязнение от шин, и эта проблема требует пристального внимания.
Согласно данным National Geographic, шины ответственны за 10–28% глобального загрязнения микропластиком. Эти частицы не исчезают бесследно: они попадают в воду, почву и, в конечном итоге, в наш организм.
Когда шины изнашиваются, в атмосферу выбрасываются микропластиковая пыль и токсичные химические вещества. Эти микроскопические частицы легко попадают в водоёмы, что оказывает серьёзное негативное воздействие на морскую жизнь.
Особенно опасен 6PPD, который быстро убивает некоторые виды рыб. Например, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) недавно предложило нормативы для защиты лососевых рыб от загрязнения, вызванного шинами.
Учёные предупреждают, что токсичность этих веществ для человека требует срочного изучения, особенно с учётом их долгосрочного воздействия.
На данный момент загрязнение, вызванное шинами, рассматривается в рамках общей проблемы микропластика, и многие даже не осознают, что шины играют ключевую роль. Однако, по мере появления новых данных о вреде этого загрязнения для планеты, дикой природы и здоровья человека, необходимость перемен становится всё более очевидной.
Генри Обанья, исследователь из Университета Портсмута, отметил:
«Нам срочно нужно классифицировать частицы шин как отдельную категорию загрязнения. … Этот подход позволит сосредоточить исследования и разработать политики, специально направленные на снижение загрязнения от шин».
Для эффективной борьбы с этой формой загрязнения необходимо:
Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.
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