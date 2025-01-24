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Влияние автомобильных шин на здоровье человека: токсичные вещества обнаружены в моче

3:13
Здоровье

Недавние исследования показали, что одна из самых распространённых вещей в нашей повседневной жизни — автомобильные шины — является источником значительного загрязнения микропластиком. Это проблема, последствия которой могут быть гораздо серьезнее, чем считалось ранее.

шины
Фото: Wikipedia by TUBS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
шины

Что происходит?

Учёные обнаружили высокие уровни потенциально опасных химических веществ 6PPD и 6PPD-Q в моче человека. Эти вещества — добавки, используемые при производстве резины для шин.

Анализ мочи 150 человек показал, что частота их обнаружения составила от 60% до 100%. Хотя долгосрочные эффекты 6PPD на здоровье человека ещё не изучены, учёные подчёркивают, что основным источником этих веществ является загрязнение от шин, и эта проблема требует пристального внимания.

Согласно данным National Geographic, шины ответственны за 10–28% глобального загрязнения микропластиком. Эти частицы не исчезают бесследно: они попадают в воду, почву и, в конечном итоге, в наш организм.

Почему это важно?

Когда шины изнашиваются, в атмосферу выбрасываются микропластиковая пыль и токсичные химические вещества. Эти микроскопические частицы легко попадают в водоёмы, что оказывает серьёзное негативное воздействие на морскую жизнь.

Особенно опасен 6PPD, который быстро убивает некоторые виды рыб. Например, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) недавно предложило нормативы для защиты лососевых рыб от загрязнения, вызванного шинами.

Учёные предупреждают, что токсичность этих веществ для человека требует срочного изучения, особенно с учётом их долгосрочного воздействия.

Что делается для решения проблемы загрязнения человеческих организмов шинами?

На данный момент загрязнение, вызванное шинами, рассматривается в рамках общей проблемы микропластика, и многие даже не осознают, что шины играют ключевую роль. Однако, по мере появления новых данных о вреде этого загрязнения для планеты, дикой природы и здоровья человека, необходимость перемен становится всё более очевидной.

Генри Обанья, исследователь из Университета Портсмута, отметил:

«Нам срочно нужно классифицировать частицы шин как отдельную категорию загрязнения. … Этот подход позволит сосредоточить исследования и разработать политики, специально направленные на снижение загрязнения от шин».

Решение проблемы

Для эффективной борьбы с этой формой загрязнения необходимо:

  • Создание новых нормативов и стандартов для шинной промышленности.
  • Поиск альтернативных материалов для производства шин, менее вредных для окружающей среды.
  • Увеличение осведомлённости общественности о вреде шинного микропластика.
  • Развитие технологий для улавливания и переработки частиц, образующихся при износе шин.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
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