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Две столовые ложки этого продукта сжигают жир в печени и помогают пациентам с аутоиммунными заболеваниями

1:08
Здоровье

Диетолог Эрик Берг, написавший книгу "7 принципов сжигания жира", рекомендует простой способ избавиться от жира в печени. Для этого потребуется всего лишь яблочный уксус.

Яблочный уксус
Фото: flickr.com by Mike Mozart, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Яблочный уксус

Яблочный уксус содержит те же полезные вещества, которые есть в яблоках: витамины, антиоксиданты, калий, магний и фосфор. Благодаря уксусной кислоте этот продукт помогает расщеплять жир в печени и понижать уровень сахара в крови. Также уксусная кислота повышает резистентность к инсулину, который регулирует сжигание жиров и влияет на общее состояние организма, поэтому вода с яблочным уксусом полезна для людей, страдающих аутоиммунными заболеваниями.

Принимать яблочный уксус следует таким способом: добавлять две столовые ложки в стакан воды и пить три раза в день. Чтобы не повредить эмаль зубов и не раздражать пищевод, рекомендуется пить этот раствор только на сытый желудок. Если вы принимаете лекарства, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом приёма этого средства.

Уточнения

Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
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