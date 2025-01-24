Ослабленный иммунитет: причина может быть в нехватке белков

Недостаток белков в рационе может стать причиной ослабления иммунной системы, что приводит к частым простудам и другим сезонным заболеваниям.
По словам эксперта, белок важен не только для роста мышц, но и для нормализации работы всех систем организма, включая иммунную. При недостатке белков возникают проблемы с иммунитетом, что делает организм более уязвимым к инфекциям, рассказала диетолог и нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru.
Если по медицинским показаниям животные белки нельзя включать в рацион, их можно заменить растительными:
Кованова подчеркнула важность соблюдения нормы калорийности, избегая как переедания, так и голодания.
Диетолог порекомендовала сбалансированное питание и включение в рацион продуктов, богатых витаминами и микроэлементами. Особенно важен витамин C, который поддерживает организм во время простуд:
Сбалансированное питание с достаточным содержанием белков, витаминов и микроэлементов — ключ к крепкому иммунитету, особенно в зимний сезон .
Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
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