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Ослабленный иммунитет: причина может быть в нехватке белков

1:29
Здоровье

Недостаток белков в рационе может стать причиной ослабления иммунной системы, что приводит к частым простудам и другим сезонным заболеваниям.

Болезнь
Фото: https://www.freepik.com by benzoix
Болезнь

Роль белков в организме

По словам эксперта, белок важен не только для роста мышц, но и для нормализации работы всех систем организма, включая иммунную. При недостатке белков возникают проблемы с иммунитетом, что делает организм более уязвимым к инфекциям, рассказала диетолог и нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru.

Альтернативные источники белка

Если по медицинским показаниям животные белки нельзя включать в рацион, их можно заменить растительными:

  • Орехи.
  • Растительные масла.
  • Авокадо.

Кованова подчеркнула важность соблюдения нормы калорийности, избегая как переедания, так и голодания.

Диета для иммунитета

Диетолог порекомендовала сбалансированное питание и включение в рацион продуктов, богатых витаминами и микроэлементами. Особенно важен витамин C, который поддерживает организм во время простуд:

  • Цитрусовые.
  • Ягоды.
  • Гранаты.
  • Чеснок и лук (содержат серу, укрепляющую иммунитет).
  • Имбирь.

Заключение

Сбалансированное питание с достаточным содержанием белков, витаминов и микроэлементов — ключ к крепкому иммунитету, особенно в зимний сезон .

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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