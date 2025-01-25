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Доктор Мясников назвал продукты, попадающие под запрет для здоровья суставов

1:20
Здоровье

Все, кто заботится о своём здоровье, наверняка знают о полезных свойствах коллагена для суставов. Однако немногие осведомлены о тех продуктах, которые могут негативно сказываться на этом важном компоненте соединительных тканей. Врач и ведущий доктор Александр Мясников подробно объяснил эту тему.

копчёное мясо
Фото: freepik
копчёное мясо

В программе "О самом главном", выходящей на канале "Россия 1", доктор подчеркнул, что соблюдение правильного рациона может помочь избежать проблем с суставами. Он предостерег, что в рационе не должно быть сладких и копченых продуктов, так как они способствуют воспалительным процессам в хрящевой ткани.

Исследования показывают, что избыточное потребление сахара может привести к повышению уровня воспалительных маркеров в организме. Копченые продукты, содержащие канцерогенные вещества, также могут негативно влиять на состояние суставов. Таким образом, внимательное отношение к своему меню — важный шаг к сохранению здоровья суставов надолго.

"Снимают воспаление фрукты, овощи, морская рыба, молочные продукты. А вот провоцирующие воспаления — это сладости, жир, жареное, копченое, колбасы, красное мясо", — отметила специалист.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Крюкова Людмила
Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия.
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