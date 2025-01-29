Зависит ли скорость старения от группы крови

Не все люди стареют одинаково. На этот процесс влияют привычки, образ жизни и даже характер. Однако учёные выявили ещё один фактор, который может замедлить старение — группа крови.
Какие результаты показало исследование
Международная группа учёных, чьи выводы опубликованы в журнале Planet Today, выяснила, что обладатели третьей группы крови стареют медленнее других.
Почему именно третья группа
У людей с этой группой крови организм лучше приспособлен к внешним нагрузкам и более эффективно справляется с метаболическим стрессом - процессами, возникающими при физических нагрузках или недостатке энергии. Это позволяет им дольше сохранять молодость и привлекательность.
Кроме того, исследования показали, что такие люди отличаются чувствительностью и особенно нуждаются в заботе и ласке, что также может положительно сказываться на их эмоциональном состоянии и здоровье.
Важное уточнение
Учёные подчёркивают, что сама по себе третья группа крови не гарантирует медленного старения. Чтобы замедлить возрастные изменения, необходимо придерживаться здорового образа жизни, правильно питаться и уделять внимание физической активности.
Гру́ппа кро́ви - генетический обусловленный иммунологический признак крови, который исходя из его сходств и различий у разных индивидов, позволяет подразделять людей на разные группы.
Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.