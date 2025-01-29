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Зависит ли скорость старения от группы крови

1:21
Здоровье

Как группа крови влияет на скорость старения: выводы учёных

Не все люди стареют одинаково. На этот процесс влияют привычки, образ жизни и даже характер. Однако учёные выявили ещё один фактор, который может замедлить старение — группа крови.

Бабушка
Фото: https://www.freepik.com by stockking
Бабушка

Какие результаты показало исследование

Международная группа учёных, чьи выводы опубликованы в журнале Planet Today, выяснила, что обладатели третьей группы крови стареют медленнее других.

Почему именно третья группа

У людей с этой группой крови организм лучше приспособлен к внешним нагрузкам и более эффективно справляется с метаболическим стрессом - процессами, возникающими при физических нагрузках или недостатке энергии. Это позволяет им дольше сохранять молодость и привлекательность.

Кроме того, исследования показали, что такие люди отличаются чувствительностью и особенно нуждаются в заботе и ласке, что также может положительно сказываться на их эмоциональном состоянии и здоровье.

Важное уточнение

Учёные подчёркивают, что сама по себе третья группа крови не гарантирует медленного старения. Чтобы замедлить возрастные изменения, необходимо придерживаться здорового образа жизни, правильно питаться и уделять внимание физической активности.

Уточнения

Гру́ппа кро́ви - генетический обусловленный иммунологический признак крови, который исходя из его сходств и различий у разных индивидов, позволяет подразделять людей на разные группы.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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