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Кто не должен носить контактные линзы: советы офтальмолога

1:47
Здоровье

Кому нельзя носить контактные линзы: объяснение врача

Контактные линзы — удобный способ коррекции зрения, но они подходят далеко не всем. Врач-офтальмолог и микрохирург Светлана Миргородская рассказала о случаях, когда ношение линз может быть противопоказано.

Human eye iris 1
Фото: commons.wikimedia.org by Kamil Saitov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Human eye iris 1

Основные противопоказания

1.Воспалительные заболевания глаз. Линзы строго противопоказаны при таких заболеваниях, как:

  • Блефарит.
  • Конъюнктивит.
  • Кератит.

2.Анатомические особенности. К ним относятся:

  • Косоглазие более 15 градусов.
  • Птоз века.
  • Подвывих хрусталика.
  • Проблемы с роговицей.

3.Нарушения слезопродукции. Противопоказания включают:

Дисфункции мейбомиевых желёз.
Повышенное слезоотделение.
Синдром сухого глаза.

4.Общие заболевания. Линзы нежелательно носить при:

  • Бронхиальной астме.
  • Сахарном диабете.
  • Туберкулёзе.
  • Психических расстройствах.
  • ВИЧ-инфекции.

5.Временные противопоказания.

  • Простуда и острый синусит.
  • Обострение герпетической инфекции.
  • Сезонные аллергии.

Также стоит воздержаться от линз при приёме некоторых лекарств, таких как сосудосуживающие капли, стероиды и мочегонные препараты.

Почему это важно

Все эти факторы могут усугубить сухость глаз, увеличить риск повреждения роговицы и ухудшить состояние здоровья глаз. Если у вас есть сомнения, перед использованием контактных линз важно проконсультироваться с офтальмологом.

Уточнения

Контактные линзы - линзы, которые надеваются непосредственно на роговицу глаза.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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