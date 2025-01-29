Кто не должен носить контактные линзы: советы офтальмолога

Контактные линзы — удобный способ коррекции зрения, но они подходят далеко не всем. Врач-офтальмолог и микрохирург Светлана Миргородская рассказала о случаях, когда ношение линз может быть противопоказано.
1.Воспалительные заболевания глаз. Линзы строго противопоказаны при таких заболеваниях, как:
2.Анатомические особенности. К ним относятся:
3.Нарушения слезопродукции. Противопоказания включают:
Дисфункции мейбомиевых желёз.
Повышенное слезоотделение.
Синдром сухого глаза.
4.Общие заболевания. Линзы нежелательно носить при:
5.Временные противопоказания.
Также стоит воздержаться от линз при приёме некоторых лекарств, таких как сосудосуживающие капли, стероиды и мочегонные препараты.
Почему это важно
Все эти факторы могут усугубить сухость глаз, увеличить риск повреждения роговицы и ухудшить состояние здоровья глаз. Если у вас есть сомнения, перед использованием контактных линз важно проконсультироваться с офтальмологом.
Контактные линзы - линзы, которые надеваются непосредственно на роговицу глаза.
Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.