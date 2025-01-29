Кто не должен носить контактные линзы: советы офтальмолога

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кому нельзя носить контактные линзы: объяснение врача

Контактные линзы — удобный способ коррекции зрения, но они подходят далеко не всем. Врач-офтальмолог и микрохирург Светлана Миргородская рассказала о случаях, когда ношение линз может быть противопоказано.

Фото: commons.wikimedia.org by Kamil Saitov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Human eye iris 1

Основные противопоказания

1.Воспалительные заболевания глаз. Линзы строго противопоказаны при таких заболеваниях, как:

Блефарит.

Конъюнктивит.

Кератит.

2.Анатомические особенности. К ним относятся:

Косоглазие более 15 градусов.

Птоз века.

Подвывих хрусталика.

Проблемы с роговицей.

3.Нарушения слезопродукции. Противопоказания включают:

Дисфункции мейбомиевых желёз.

Повышенное слезоотделение.

Синдром сухого глаза.

4.Общие заболевания. Линзы нежелательно носить при:

Бронхиальной астме.

Сахарном диабете.

Туберкулёзе.

Психических расстройствах.

ВИЧ-инфекции.

5.Временные противопоказания.

Простуда и острый синусит.

Обострение герпетической инфекции.

Сезонные аллергии.

Также стоит воздержаться от линз при приёме некоторых лекарств, таких как сосудосуживающие капли, стероиды и мочегонные препараты.

Почему это важно

Все эти факторы могут усугубить сухость глаз, увеличить риск повреждения роговицы и ухудшить состояние здоровья глаз. Если у вас есть сомнения, перед использованием контактных линз важно проконсультироваться с офтальмологом.

Уточнения

Контактные линзы - линзы, которые надеваются непосредственно на роговицу глаза.

