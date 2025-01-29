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Эти привычные средства от простуды могут навредить

Здоровье

Эти популярные средства от простуды могут ухудшить симптомы

Не все привычные домашние средства помогают при простуде. Некоторые из них, хоть и считаются безобидными, могут задержать выздоровление или даже усугубить симптомы. Эксперты объяснили, какие средства лучше избегать в определённых случаях.

Аллергия
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия

Чай с ромашкой при сухом кашле

Ромашка известна своими успокаивающими свойствами, но при сухом кашле её подсушивающее действие может быть вредным. Она способна ухудшить состояние слизистых оболочек, делая кашель ещё более болезненным. Вместо этого лучше использовать увлажняющие средства, такие как тёплая вода с мёдом или травяные чаи с успокаивающим эффектом.

Тёплое молоко с мёдом при мокром кашле

Хотя молоко с мёдом - одно из самых популярных средств от простуды, его не рекомендуется пить при мокром кашле. Молоко усиливает выработку слизи в дыхательных путях, что может затруднить её отхождение. Более эффективным вариантом станут напитки, которые разжижают мокроту, например, тёплая вода с мёдом или чаи с травами, помогающими устранить воспаление.

Вывод

Простуда требует индивидуального подхода. Выбирайте средства, которые соответствуют вашим симптомам, чтобы не навредить организму и ускорить процесс выздоровления.

Уточнения

Просту́да - клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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