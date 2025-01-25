Доктор Мясников утверждает: эта привычка при приёме пищи поможет избежать гастрита

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто гастрит начинают лечить лишь тогда, когда возникает невыносимая боль. Однако, как подчёркивает доктор Александр Мясников, это заболевание можно предотвратить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка ест гранолу

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" врач отметил, что защититься от гастрита довольно легко — нужно тщательно пережевывать пищу. Ведь еда не только измельчается зубами, но и обрабатывается слюной, что играет важную роль в предотвращении гастрита.

Процесс подготовки пищевого комка в полости рта способствует лучшему усвоению витаминов и других необходимых веществ. Без этого важного этапа их усвоение будет затруднено. Кроме того, не стоит есть наспех. Важно не спешить и уделять достаточно времени каждому кусочку.

"Формируется первичный пищевой комок, пропитывается слюной, ферменты начинают свою работу", — отметил врач.

Уточнения

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.



