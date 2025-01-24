Почему мы едим насекомых, сами того не зная?

Многих людей пугает сама мысль о том, чтобы есть насекомых, но в действительности они уже давно стали частью нашей повседневной жизни. Многие продукты питания и косметика содержат вещества, полученные из насекомых, хоть и скрытые под нейтральными названиями или кодами E-номеров.
В последние годы Европейский Союз всё больше обращает внимание на потенциал белка из насекомых как экологически устойчивой альтернативы. Однако у потребителей всё ещё сохраняются опасения, связанные с культурными привычками, чувством отвращения и вопросами безопасности.
Один из самых распространённых ингредиентов, получаемых из насекомых, — это кармин (или E120). Он используется для придания красного оттенка продуктам питания, таким как йогурты, мороженое, напитки, пирожные и даже пончики.
Кармин получают из брошенных самок кошенильных червецов — небольших насекомых длиной около пяти миллиметров. После сушки и измельчения насекомых получается порошок, который используется в качестве натурального красителя. Например, только Перу в 2017 году экспортировала около 647 тонн кармина.
Для исключения кармина из рациона следует внимательно изучать состав продуктов. Он может быть скрыт под названиями:
Кармин активно используется не только в пищевой промышленности, но и в косметике, например, в губной помаде и шампунях. По данным организации PETA, для производства 500 граммов красителя может понадобиться до 70 тысяч насекомых. Активисты призывают производителей отказаться от использования кармина в пользу синтетических альтернатив.
Шеллак — ещё один популярный ингредиент, получаемый из выделений лакового червеца. Его используют для создания глянцевого покрытия продуктов, таких как шоколад или глазированные сладости.
Хотя сам шеллак — это не насекомое, его производство неизбежно связано с массовой гибелью червецов. По данным PETA, для получения 500 граммов шеллака требуется около 100 тысяч насекомых. На этикетках шеллак может скрываться под обозначением E904.
Продукты пчеловодства также активно используются в пищевой промышленности.
Использование веществ, полученных из насекомых, связано с их природным происхождением, высокой эффективностью и уникальными свойствами. Однако их массовое производство поднимает вопросы этики и устойчивого развития.
Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.