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Почему мы едим насекомых, сами того не зная?

Здоровье

Многих людей пугает сама мысль о том, чтобы есть насекомых, но в действительности они уже давно стали частью нашей повседневной жизни. Многие продукты питания и косметика содержат вещества, полученные из насекомых, хоть и скрытые под нейтральными названиями или кодами E-номеров.

Горький шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Горький шоколад

В последние годы Европейский Союз всё больше обращает внимание на потенциал белка из насекомых как экологически устойчивой альтернативы. Однако у потребителей всё ещё сохраняются опасения, связанные с культурными привычками, чувством отвращения и вопросами безопасности.

Кармин: яркий красный оттенок, скрывающий насекомых

Один из самых распространённых ингредиентов, получаемых из насекомых, — это кармин (или E120). Он используется для придания красного оттенка продуктам питания, таким как йогурты, мороженое, напитки, пирожные и даже пончики.

Кармин получают из брошенных самок кошенильных червецов — небольших насекомых длиной около пяти миллиметров. После сушки и измельчения насекомых получается порошок, который используется в качестве натурального красителя. Например, только Перу в 2017 году экспортировала около 647 тонн кармина.

Для исключения кармина из рациона следует внимательно изучать состав продуктов. Он может быть скрыт под названиями:

  • кармин,
  • кармоновая кислота,
  • натуральный красный краситель,
  • E120.

Кармин активно используется не только в пищевой промышленности, но и в косметике, например, в губной помаде и шампунях. По данным организации PETA, для производства 500 граммов красителя может понадобиться до 70 тысяч насекомых. Активисты призывают производителей отказаться от использования кармина в пользу синтетических альтернатив.

Секреты шеллака: насекомые и глянцевые покрытия

Шеллак — ещё один популярный ингредиент, получаемый из выделений лакового червеца. Его используют для создания глянцевого покрытия продуктов, таких как шоколад или глазированные сладости.

Хотя сам шеллак — это не насекомое, его производство неизбежно связано с массовой гибелью червецов. По данным PETA, для получения 500 граммов шеллака требуется около 100 тысяч насекомых. На этикетках шеллак может скрываться под обозначением E904.

Мед, прополис и пчелиный воск

Продукты пчеловодства также активно используются в пищевой промышленности.

  • Мёд получают из нектара, который пчёлы собирают с цветов, перерабатывая его в своём медовом желудке.
  • Пчелиный воск применяют для покрытия продуктов, придания им блеска или стабилизации. На этикетках он может быть обозначен как E901.
  • Прополис — смесь пчелиной слюны, воска и растительных смол, используемая в качестве добавки или для лечебных целей.

Зачем нужны насекомые в продуктах?

Использование веществ, полученных из насекомых, связано с их природным происхождением, высокой эффективностью и уникальными свойствами. Однако их массовое производство поднимает вопросы этики и устойчивого развития.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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