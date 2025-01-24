Почему мы едим насекомых, сами того не зная?

Многих людей пугает сама мысль о том, чтобы есть насекомых, но в действительности они уже давно стали частью нашей повседневной жизни. Многие продукты питания и косметика содержат вещества, полученные из насекомых, хоть и скрытые под нейтральными названиями или кодами E-номеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Горький шоколад

В последние годы Европейский Союз всё больше обращает внимание на потенциал белка из насекомых как экологически устойчивой альтернативы. Однако у потребителей всё ещё сохраняются опасения, связанные с культурными привычками, чувством отвращения и вопросами безопасности.

Кармин: яркий красный оттенок, скрывающий насекомых

Один из самых распространённых ингредиентов, получаемых из насекомых, — это кармин (или E120). Он используется для придания красного оттенка продуктам питания, таким как йогурты, мороженое, напитки, пирожные и даже пончики.

Кармин получают из брошенных самок кошенильных червецов — небольших насекомых длиной около пяти миллиметров. После сушки и измельчения насекомых получается порошок, который используется в качестве натурального красителя. Например, только Перу в 2017 году экспортировала около 647 тонн кармина.

Для исключения кармина из рациона следует внимательно изучать состав продуктов. Он может быть скрыт под названиями:

кармин,

кармоновая кислота,

натуральный красный краситель,

E120.

Кармин активно используется не только в пищевой промышленности, но и в косметике, например, в губной помаде и шампунях. По данным организации PETA, для производства 500 граммов красителя может понадобиться до 70 тысяч насекомых. Активисты призывают производителей отказаться от использования кармина в пользу синтетических альтернатив.

Секреты шеллака: насекомые и глянцевые покрытия

Шеллак — ещё один популярный ингредиент, получаемый из выделений лакового червеца. Его используют для создания глянцевого покрытия продуктов, таких как шоколад или глазированные сладости.

Хотя сам шеллак — это не насекомое, его производство неизбежно связано с массовой гибелью червецов. По данным PETA, для получения 500 граммов шеллака требуется около 100 тысяч насекомых. На этикетках шеллак может скрываться под обозначением E904.

Мед, прополис и пчелиный воск

Продукты пчеловодства также активно используются в пищевой промышленности.

Мёд получают из нектара, который пчёлы собирают с цветов, перерабатывая его в своём медовом желудке.

получают из нектара, который пчёлы собирают с цветов, перерабатывая его в своём медовом желудке. Пчелиный воск применяют для покрытия продуктов, придания им блеска или стабилизации. На этикетках он может быть обозначен как E901.

применяют для покрытия продуктов, придания им блеска или стабилизации. На этикетках он может быть обозначен как E901. Прополис — смесь пчелиной слюны, воска и растительных смол, используемая в качестве добавки или для лечебных целей.

Зачем нужны насекомые в продуктах?

Использование веществ, полученных из насекомых, связано с их природным происхождением, высокой эффективностью и уникальными свойствами. Однако их массовое производство поднимает вопросы этики и устойчивого развития.