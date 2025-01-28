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Как сочетание кофеина и сахара влияет на организм

1:32
Здоровье

Почему стоит добавлять сахар в кофе: объяснение учёных

Японские учёные из Университета Хиросимы обнаружили, что сочетание кофеина и сахара может по-разному влиять на биологические часы. Исследование выявило неожиданные эффекты этой комбинации.

A small cup of coffee
Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
A small cup of coffee

Результаты эксперимента

В ходе экспериментов на мышах специалисты изучали влияние воды с кофеином и разными подсластителями. У животных, которые получали кофеин с сахарозой (обычным сахаром), наблюдалось удлинение периода "свободного хода" — времени, за которое организм перестраивает внутренние ритмы. Этот показатель увеличился с 26 до 30 часов, что даже изменило режим дня некоторых мышей, переключив их на дневной образ жизни вместо ночного.

Важно, что эффект не зависел от дозы кофеина, так как все животные употребляли одинаковое количество жидкости.

Как это работает

Учёные предполагают, что комбинация кофеина и сахара стимулирует систему вознаграждения мозга, повышая выработку дофамина. Это может нарушать цикл сна и бодрствования. Однако пока механизм влияния на человека полностью не изучен.

Рекомендации

Если вам нужно повысить бодрость утром, добавление небольшого количества сахара в кофе может быть полезным. Тем не менее, учёные призывают учитывать индивидуальные особенности организма, так как влияние этой комбинации может варьироваться.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
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