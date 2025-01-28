Седые волосы: что будет, если вы их вырываете

Появление седых волос часто вызывает тревогу, особенно у женщин, которые стремятся избавиться от них как можно быстрее. Но попытки выщипать седину могут привести к гораздо большим проблемам, чем просто её возвращение.
Что происходит при выщипывании
Когда вы выдёргиваете седой волос, новый, который вырастет на его месте, всё равно будет седым. Дело в том, что пигментные клетки в фолликуле уже отмерли, и вернуть прежний цвет невозможно. Более того, новый волос может стать жёстче, что сделает седину ещё более заметной.
Но это ещё не всё. Постоянное выщипывание может травмировать волосяной фолликул, что приведёт к тому, что на этом месте волосы вовсе перестанут расти. Кроме того, существует риск:
Что делать с сединой
Если седой волос вас беспокоит, есть несколько безопасных решений:
Седина - это не приговор, а отражение индивидуальности. При правильном уходе за волосами она может выглядеть стильно и достойно.
Окрашивание волос - нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.
В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?