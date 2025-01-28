Седые волосы: что будет, если вы их вырываете

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему нельзя выщипывать седые волосы: последствия могут быть хуже

Появление седых волос часто вызывает тревогу, особенно у женщин, которые стремятся избавиться от них как можно быстрее. Но попытки выщипать седину могут привести к гораздо большим проблемам, чем просто её возвращение.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Сушка волос

Что происходит при выщипывании

Когда вы выдёргиваете седой волос, новый, который вырастет на его месте, всё равно будет седым. Дело в том, что пигментные клетки в фолликуле уже отмерли, и вернуть прежний цвет невозможно. Более того, новый волос может стать жёстче, что сделает седину ещё более заметной.

Но это ещё не всё. Постоянное выщипывание может травмировать волосяной фолликул, что приведёт к тому, что на этом месте волосы вовсе перестанут расти. Кроме того, существует риск:

Инфекций.

Образования шрамов.

Появления залысин.

Что делать с сединой

Если седой волос вас беспокоит, есть несколько безопасных решений:

Аккуратно срежьте его. Если волос только один, этого будет достаточно, чтобы он не привлекал внимание. Окрашивание. Используйте натуральные краски, чтобы вернуть волосам привычный цвет. Примите седину. Это самый сложный, но естественный подход. Седые волосы — это часть естественного процесса старения, и их можно сделать своей "изюминкой".

Седина - это не приговор, а отражение индивидуальности. При правильном уходе за волосами она может выглядеть стильно и достойно.

Уточнения

Окрашивание волос - нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.

