Почему похудеть легко, а удержать вес сложно

Исследование Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) раскрывает удивительную особенность жировых клеток: они способны "запоминать" избыточный вес, даже если вы уже сбросили лишние килограммы. Этот механизм объясняет, почему многие сталкиваются с быстрым возвращением веса после диеты или похудения.
Что происходит в жировых клетках
Избыточный вес изменяет химический состав жировых клеток, что сохраняется даже после снижения массы тела. В ходе экспериментов на мышах учёные заметили, что клетки, "запомнившие" ожирение, легко накапливают новый жир при возвращении к менее здоровому питанию.
Похожий эффект был замечен и у людей, прошедших операции по снижению веса: их организм демонстрировал склонность к повторному набору веса.
Почему это важно
Пока не существует лекарств, способных остановить этот процесс. Поэтому эксперты подчёркивают важность профилактики ожирения, особенно в молодом возрасте. Предупреждение набора лишнего веса — лучший способ избежать долговременных последствий.
Советы учёных
Чтобы минимизировать риск возврата килограммов, специалисты рекомендуют:
Эти меры помогут снизить влияние эффекта йо-йо и улучшить общее состояние организма.
Ожире́ние - результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
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