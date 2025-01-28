Почему похудеть легко, а удержать вес сложно

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1:40
Здоровье

Как тело "помнит" о лишнем весе: учёные объяснили эффект йо-йо

Исследование Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) раскрывает удивительную особенность жировых клеток: они способны "запоминать" избыточный вес, даже если вы уже сбросили лишние килограммы. Этот механизм объясняет, почему многие сталкиваются с быстрым возвращением веса после диеты или похудения.

Талия
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Талия

Что происходит в жировых клетках

Избыточный вес изменяет химический состав жировых клеток, что сохраняется даже после снижения массы тела. В ходе экспериментов на мышах учёные заметили, что клетки, "запомнившие" ожирение, легко накапливают новый жир при возвращении к менее здоровому питанию.

Похожий эффект был замечен и у людей, прошедших операции по снижению веса: их организм демонстрировал склонность к повторному набору веса.

Почему это важно

Пока не существует лекарств, способных остановить этот процесс. Поэтому эксперты подчёркивают важность профилактики ожирения, особенно в молодом возрасте. Предупреждение набора лишнего веса — лучший способ избежать долговременных последствий.

Советы учёных

Чтобы минимизировать риск возврата килограммов, специалисты рекомендуют:

  • Придерживаться здорового рациона после похудения.
  • Избегать резких диет и возврата к вредным привычкам.
  • Регулярно заниматься физической активностью для поддержания достигнутого результата.

Эти меры помогут снизить влияние эффекта йо-йо и улучшить общее состояние организма.

Уточнения

Ожире́ние - результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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