Почему похудеть легко, а удержать вес сложно

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как тело "помнит" о лишнем весе: учёные объяснили эффект йо-йо

Исследование Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) раскрывает удивительную особенность жировых клеток: они способны "запоминать" избыточный вес, даже если вы уже сбросили лишние килограммы. Этот механизм объясняет, почему многие сталкиваются с быстрым возвращением веса после диеты или похудения.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Талия

Что происходит в жировых клетках

Избыточный вес изменяет химический состав жировых клеток, что сохраняется даже после снижения массы тела. В ходе экспериментов на мышах учёные заметили, что клетки, "запомнившие" ожирение, легко накапливают новый жир при возвращении к менее здоровому питанию.

Похожий эффект был замечен и у людей, прошедших операции по снижению веса: их организм демонстрировал склонность к повторному набору веса.

Почему это важно

Пока не существует лекарств, способных остановить этот процесс. Поэтому эксперты подчёркивают важность профилактики ожирения, особенно в молодом возрасте. Предупреждение набора лишнего веса — лучший способ избежать долговременных последствий.

Советы учёных

Чтобы минимизировать риск возврата килограммов, специалисты рекомендуют:

Придерживаться здорового рациона после похудения.

Избегать резких диет и возврата к вредным привычкам.

Регулярно заниматься физической активностью для поддержания достигнутого результата.

Эти меры помогут снизить влияние эффекта йо-йо и улучшить общее состояние организма.

Уточнения

Ожире́ние - результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

