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Генетическая связь: TikTok и изменения в мозге

Здоровье

Как зависимость от коротких видео меняет мозг

Недавнее исследование, опубликованное в журнале NeuroImage, подтвердило, что частое использование платформ короткого видеоконтента, таких как TikTok, может приводить к изменениям в структуре мозга.

Человек с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Человек с телефоном

Что обнаружили учёные

Исследование китайских специалистов показало, что у людей, зависимых от коротких видеороликов, меняются участки мозга, связанные с эмоциями и чувством удовольствия. Сканирование мозга выявило увеличение объёма этих областей у пользователей, которые проводят много времени в приложениях вроде TikTok.

Эксперты также отмечают, что чрезмерное увлечение подобным контентом сопровождается:

  • Проблемами со сном.
  • Сниженными когнитивными способностями.
  • Перепадами настроения и тревожностью.

Почему это важно

В ходе исследования выяснилось, что более 500 генов могут быть связаны с выявленными изменениями. Интересно, что люди, склонные к зависти, чаще становятся зависимыми от коротких видеороликов.

Однако учёные предупреждают: пока невозможно с уверенностью сказать, что именно вызывает изменения — сами платформы или дополнительные факторы, например, стиль жизни или генетическая предрасположенность.

Нужно больше исследований

Исследование проливает свет на возможное влияние короткого контента на мозг, но для полного понимания явления требуются дальнейшие научные работы.

Уточнения

TikTok - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Генералов Роман
Специалист по вертеброневрологии, владеет методами мануальной и рефлексотерапии
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