Генетическая связь: TikTok и изменения в мозге

Недавнее исследование, опубликованное в журнале NeuroImage, подтвердило, что частое использование платформ короткого видеоконтента, таких как TikTok, может приводить к изменениям в структуре мозга.
Что обнаружили учёные
Исследование китайских специалистов показало, что у людей, зависимых от коротких видеороликов, меняются участки мозга, связанные с эмоциями и чувством удовольствия. Сканирование мозга выявило увеличение объёма этих областей у пользователей, которые проводят много времени в приложениях вроде TikTok.
Эксперты также отмечают, что чрезмерное увлечение подобным контентом сопровождается:
Почему это важно
В ходе исследования выяснилось, что более 500 генов могут быть связаны с выявленными изменениями. Интересно, что люди, склонные к зависти, чаще становятся зависимыми от коротких видеороликов.
Однако учёные предупреждают: пока невозможно с уверенностью сказать, что именно вызывает изменения — сами платформы или дополнительные факторы, например, стиль жизни или генетическая предрасположенность.
Нужно больше исследований
Исследование проливает свет на возможное влияние короткого контента на мозг, но для полного понимания явления требуются дальнейшие научные работы.
TikTok - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance.
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