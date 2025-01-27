Этот сок снижает риск проблем с потенцией на 80%

Учёные из Тяньцзиньского медицинского университета в Китае предложили необычное решение для укрепления мужского здоровья. По данным исследования, регулярное употребление красного виноградного сока может снизить вероятность проблем с потенцией на 80%.
Почему именно красный виноградный сок
Исследователи выяснили, что именно этот напиток содержит большое количество фенолов - химических соединений, которые улучшают состояние сосудов, предотвращают их сужение и способствуют нормальному кровотоку. Эти свойства играют ключевую роль в поддержании здоровой половой функции.
Участниками исследования стали 1,5 тысячи мужчин среднего возраста. Результаты показали, что стакан красного виноградного сока, выпиваемый не менее пяти раз в неделю, оказывает заметное положительное влияние на либидо.
А что с другими напитками
Авторы работы отмечают, что популярные соки — яблочный, апельсиновый, ананасовый или томатный — не демонстрируют подобного эффекта. Газированные напитки также оказались бесполезными для улучшения мужской силы.
Интересно, что белый виноградный сок, несмотря на родство с красным, оказался менее эффективным. Учёные связывают это с более низким содержанием фенолов в белых сортах винограда.
Рекомендация для мужчин старше 40 лет
Для достижения положительного эффекта эксперты советуют включить красный виноградный сок в рацион. Достаточно пить по одному стакану пять раз в неделю, чтобы укрепить половую функцию и улучшить качество жизни.
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