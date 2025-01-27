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Этот сок снижает риск проблем с потенцией на 80%

Здоровье

Красный виноградный сок: натуральная альтернатива для повышения либидо

Учёные из Тяньцзиньского медицинского университета в Китае предложили необычное решение для укрепления мужского здоровья. По данным исследования, регулярное употребление красного виноградного сока может снизить вероятность проблем с потенцией на 80%.

Виноград красный
Фото: commons.wikimedia.org by Esset V, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виноград красный

Почему именно красный виноградный сок

Исследователи выяснили, что именно этот напиток содержит большое количество фенолов - химических соединений, которые улучшают состояние сосудов, предотвращают их сужение и способствуют нормальному кровотоку. Эти свойства играют ключевую роль в поддержании здоровой половой функции.

Участниками исследования стали 1,5 тысячи мужчин среднего возраста. Результаты показали, что стакан красного виноградного сока, выпиваемый не менее пяти раз в неделю, оказывает заметное положительное влияние на либидо.

А что с другими напитками

Авторы работы отмечают, что популярные соки — яблочный, апельсиновый, ананасовый или томатный — не демонстрируют подобного эффекта. Газированные напитки также оказались бесполезными для улучшения мужской силы.

Интересно, что белый виноградный сок, несмотря на родство с красным, оказался менее эффективным. Учёные связывают это с более низким содержанием фенолов в белых сортах винограда.

Рекомендация для мужчин старше 40 лет

Для достижения положительного эффекта эксперты советуют включить красный виноградный сок в рацион. Достаточно пить по одному стакану пять раз в неделю, чтобы укрепить половую функцию и улучшить качество жизни.

Уточнения

Либи́до - одно из основных понятий психоанализа, разработанных Зигмундом Фрейдом для описания разнообразных проявлений сексуальности.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Алексеев Александр
Специализируется на лечении андрологических, урологических заболеваний и сексологических расстройств, в том числе заболеваний, передающиеся половым путем (ЗППП), заболеваний предстательной железы (простатит, аденома), мужского бесплодия и эректильной дисфункции, воспалительных заболеваний уретры, мочевого пузыря, почек, заболеваний органов мошонки и мочекаменной болезни
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