Простые движения для здоровья: как справиться с последствиями сидячего образа жизни

Малоподвижный образ жизни стал неизбежной частью жизни для многих из нас. Длительное сидение за рабочим столом, будь то в офисе или дома, может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Чем опасна сидячая работа
По словам врачей, в первую очередь страдают шея и запястья. Также недостаток физической активности чреват такими последствиями, как:
Однако избежать этих проблем можно с помощью простых упражнений, которые легко выполнять даже на рабочем месте.
Три упражнения для здоровья
Результаты регулярной активности
Эксперты уверяют: выполнение этих простых действий на регулярной основе не только защитит вас от неприятных последствий малоподвижного образа жизни, но и улучшит общее самочувствие. Эти нехитрые упражнения — доступный способ сохранить здоровье даже при самой напряжённой работе.
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