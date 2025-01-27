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Как замедлить старение: четыре совета эксперта

1:50
Здоровье

Как оставаться моложе: четыре секрета от эксперта по долголетию

Эксперт по долголетию, Лесли Кенни, поделилась практиками, которые помогут сохранить молодость и улучшить внешний вид. В её арсенале четыре простых, но эффективных метода.

Девушка в свитере
Фото: commons.wikimedia.org by Remy_Loz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в свитере

Уход за волосами: холодная вода как секрет блеска

Первая рекомендация касается ухода за волосами. Лесли советует во время мытья головы чередовать горячую и холодную воду. Особенно важно направлять холодный поток на макушку, чтобы разгладить кутикулы и придать волосам блеск. Этот простой приём также стимулирует рецепторы в области лба и зоны декольте, что благоприятно сказывается на общем состоянии кожи.

Продукты для сияющей кожи

Ещё один ключ к молодости — правильный рацион. Эксперт советует обогатить меню костным бульоном, рыбными блюдами и лимоном. Эти продукты стимулируют выработку коллагена, уменьшают морщины и улучшают текстуру кожи.

Кроме того, Кенни рекомендует добавлять в рацион продукты, богатые глутатионом, главным антиоксидантом организма. Авокадо, брокколи и листовая зелень помогают организму справляться с токсинами, выравнивают тон кожи и уменьшают проявление тёмных пятен.

Японская диета для молодости

Завершает список рекомендаций японская диета. Лесли предлагает включить в рацион такие продукты, как натто, темпе, грибы шиитаке и твёрдые ферментированные сыры. Эти продукты богаты полиаминами, которые стимулируют аутофагию — процесс обновления клеток. Это помогает коже дольше оставаться упругой и гладкой, усиливая синтез коллагена и эластина.

Уточнения

Долголетие — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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