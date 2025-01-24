Узнайте, кто не подходит для ношения контактных линз

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Контактные линзы — популярный способ коррекции зрения, но, как предупреждает врач-офтальмолог и микрохирург Светлана Миргородская, этот метод подходит далеко не всем.

Фото: commons.wikimedia.org by Kamil Saitov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Human eye iris 1

Кому противопоказаны контактные линзы

1. Воспалительные заболевания глаз

Контактные линзы нельзя носить при наличии воспалительных болезней глаз, таких как блефарит, конъюнктивит или кератит. Эти состояния требуют полного прекращения использования линз для предотвращения осложнений.

2. Анатомические особенности глаза

Некоторые анатомические особенности глаза могут сделать ношение линз опасным:

Косоглазие более 15 градусов

Птоз века

Подвывих хрусталика

Проблемы с роговицей

3. Нарушения слезопродукции

Если у вас есть дисфункции мейбомиевых желез, повышенное слезоотделение или выраженный синдром сухого глаза, контактные линзы могут усугубить состояние.

4. Сопутствующие заболевания

Контактные линзы не рекомендуется носить при следующих заболеваниях:

Астма

Диабет

Туберкулез

Психические расстройства

ВИЧ

5. Острые и сезонные заболевания

Рекомендуется воздерживаться от ношения линз при простудных заболеваниях, остром синусите, обострении герпетической инфекции, сезонных аллергиях и при приеме некоторых лекарств (сосудосуживающих капель, стероидов, мочегонных препаратов).

Все эти факторы могут усугубить сухость глаз и ухудшить состояние роговицы, — пояснила офтальмолог.

Что делать, если вы не подходите для ношения линз

Если вы попадаете под одно из вышеуказанных противопоказаний, обсудите альтернативные методы коррекции зрения с вашим врачом. Важно соблюдать рекомендации специалистов для сохранения здоровья глаз.

Уточнения

Контактные линзы — линзы, которые надеваются непосредственно на роговицу глаза.

