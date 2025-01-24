Узнайте, кто не подходит для ношения контактных линз

Контактные линзы — популярный способ коррекции зрения, но, как предупреждает врач-офтальмолог и микрохирург Светлана Миргородская, этот метод подходит далеко не всем.
1. Воспалительные заболевания глаз
Контактные линзы нельзя носить при наличии воспалительных болезней глаз, таких как блефарит, конъюнктивит или кератит. Эти состояния требуют полного прекращения использования линз для предотвращения осложнений.
2. Анатомические особенности глаза
Некоторые анатомические особенности глаза могут сделать ношение линз опасным:
3. Нарушения слезопродукции
Если у вас есть дисфункции мейбомиевых желез, повышенное слезоотделение или выраженный синдром сухого глаза, контактные линзы могут усугубить состояние.
4. Сопутствующие заболевания
Контактные линзы не рекомендуется носить при следующих заболеваниях:
5. Острые и сезонные заболевания
Рекомендуется воздерживаться от ношения линз при простудных заболеваниях, остром синусите, обострении герпетической инфекции, сезонных аллергиях и при приеме некоторых лекарств (сосудосуживающих капель, стероидов, мочегонных препаратов).
Все эти факторы могут усугубить сухость глаз и ухудшить состояние роговицы, — пояснила офтальмолог.
Если вы попадаете под одно из вышеуказанных противопоказаний, обсудите альтернативные методы коррекции зрения с вашим врачом. Важно соблюдать рекомендации специалистов для сохранения здоровья глаз.
Контактные линзы — линзы, которые надеваются непосредственно на роговицу глаза.
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