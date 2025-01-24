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Эволюция в реальном времени: у трети людей сохраняется дополнительная артерия

3:24
Здоровье

Представления о том, как может измениться наше тело в будущем, часто связаны с размышлениями о росте, размере мозга или цвете кожи. Однако современные изменения в анатомии показывают, насколько непредсказуемым может быть процесс эволюции.

Срединная артерия
Фото: Digital Vision Vectors/Getty Images by ilbusca, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Срединная артерия

Примером служит появление дополнительной артерии в руках. Исследования показывают, что этот феномен становится всё более распространённым и может стать нормой уже в ближайшие поколения.

Срединная артерия: временная или постоянная?

Срединная артерия, которая на ранних стадиях развития присутствует у всех людей, проходит вдоль центра предплечья, обеспечивая кровоток для растущих кистей. Обычно к восьмой неделе она регрессирует, уступая место двум другим артериям — лучевой и локтевой, которые остаются основными источниками кровоснабжения.

Однако, как показали исследования, срединная артерия всё чаще сохраняется и после рождения, оставаясь активной у взрослых. Это явление фиксируется с XVIII века, но особенно быстро его распространённость увеличилась за последние сто лет.

Рост частоты: от редкости к распространённости

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Anatomy, распространённость срединной артерии у взрослых выросла с 10% у людей, родившихся в 1880-х годах, до 30% среди тех, кто появился на свет в конце XX века.

"Это значительный рост за такой короткий срок в рамках эволюции", — отметила анатом Тиган Лукас из Университета Флиндерса.

Для подтверждения данных исследователи изучили 80 конечностей, пожертвованных людьми европейского происхождения в возрасте от 51 до 101 года. Полученные результаты сравнили с историческими записями, чтобы исключить возможные ошибки.

Почему срединная артерия становится всё более распространённой?

Учёные предполагают, что это явление связано с генетическими мутациями, влияющими на развитие артерии, или проблемами со здоровьем у матерей во время беременности.

Сохранение срединной артерии может обеспечивать дополнительные преимущества, например, улучшенное кровоснабжение пальцев или предплечья. Однако это также увеличивает риск развития синдрома запястного канала — состояния, которое снижает функциональность рук.

Для определения факторов, способствующих распространению срединной артерии, требуется больше исследований. Тем не менее, учёные уверены, что тенденция сохранится, и к 2100 году большинство людей будут иметь эту артерию.

Микроэволюция: маленькие изменения с большими последствиями

Срединная артерия — не единственный пример подобных изменений. Аналогично увеличилась распространённость другой особенности человеческого тела — кости фабеллы в колене, которая сегодня встречается в три раза чаще, чем сто лет назад.

Хотя эти изменения кажутся незначительными, они играют важную роль в микроэволюции, постепенно приводя к масштабным изменениям, которые могут повлиять на здоровье и заболевания будущих поколений.

Уточнения

Срединная артерия («серединная артерия») — артерия предплечья у млекопитающих. У людей этот кровеносный сосуд редко встречается как стандартный вариант; напротив, у псовых, кошачьих, свиней, лошадей и жвачных это самый сильный сосуд предплечья и прямое продолжение плечевой артерии после общей межкостной артерии.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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