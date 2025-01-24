Какие чаи пить перед сном: лучшие варианты для расслабления

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для подготовки к полноценному ночному отдыху одним из простых и доступных способов является употребление чая. Однако не все чаи одинаково полезны перед сном.

Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячий чай

Какие чаи не подходят для вечера?

Черный и зеленый чай, хотя и популярны после еды, не являются хорошим выбором на вечер. Эти напитки содержат кофеин, который стимулирует нервную систему, что может ухудшить качество сна. Если вы сталкиваетесь с проблемами засыпания, их лучше избегать.

Альтернативы ромашковому чаю

Ромашковый чай давно известен своими расслабляющими свойствами. Но зарубежные эксперты отмечают, что это далеко не единственный напиток, способный помочь расслабиться. Одной из альтернатив является чай из розмарина. Этот напиток не содержит кофеина и обладает дополнительными полезными свойствами:

Способствует нормализации пищеварения.

Помогает при изжоге.

Также для улучшения сна подойдут чаи из следующих растений:

Гибискус.

Одуванчик.

Имбирь.

Эти напитки можно употреблять как перед сном, так и в течение дня, чтобы снизить уровень стресса и снять напряжение.

Важное предостережение

Даже травяные чаи могут иметь противопоказания. Если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете лекарства, перед их употреблением лучше проконсультироваться с врачом.