Диетолог предупредила о скрытой опасности злаковых фитнес-батончиков

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Юлия Чехонина рассказала в передаче "О самом главном", что злаковые фитнес-батончики на самом деле не такие уж и полезные, как их преподносят в рекламе.

Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Протеиновые батончики

Принято считать, что эти батончики полезны за счёт большого количества зёрен, но при этом никогда не упоминается о калорийности шоколадной глазури, которой облито "диетическое" лакомство. Также Чехонина отметила, что белка в составе злаковых батончиков недостаточно, чтобы их можно было приравнивать к продуктам для спортивного питания.

"Производители вводят нас в заблуждение. Мы пытаемся постройнеть с помощью таких батончиков, но видим обратный эффект. Важно сказать, что калорийность таких батончиков может приближаться к калорийности куска торта", — предупреждает специалист.

Уточнения

Батончик — сладость прямоугольной формы, содержащая какао, сахар, молоко, карамельную нугу, орехи или фрукты (шоколадный или карамельный батончик). Также может содержать эмульгаторы вроде соевого лецитина и ароматические добавки, например ваниль.

