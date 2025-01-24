Диетолог предупредила о скрытой опасности злаковых фитнес-батончиков

Диетолог Юлия Чехонина рассказала в передаче "О самом главном", что злаковые фитнес-батончики на самом деле не такие уж и полезные, как их преподносят в рекламе.
Принято считать, что эти батончики полезны за счёт большого количества зёрен, но при этом никогда не упоминается о калорийности шоколадной глазури, которой облито "диетическое" лакомство. Также Чехонина отметила, что белка в составе злаковых батончиков недостаточно, чтобы их можно было приравнивать к продуктам для спортивного питания.
"Производители вводят нас в заблуждение. Мы пытаемся постройнеть с помощью таких батончиков, но видим обратный эффект. Важно сказать, что калорийность таких батончиков может приближаться к калорийности куска торта", — предупреждает специалист.
Батончик — сладость прямоугольной формы, содержащая какао, сахар, молоко, карамельную нугу, орехи или фрукты (шоколадный или карамельный батончик). Также может содержать эмульгаторы вроде соевого лецитина и ароматические добавки, например ваниль.
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