Температура в квартире и здоровье мозга: что нужно знать

Высокая или низкая температура в помещении может серьёзно повлиять на когнитивные функции пожилых людей. Такое заключение сделали учёные Института исследований старения имени Хинды и Артура Маркуса совместно с Гарвардской медицинской школой, результаты их исследования опубликованы в The Journals of Gerontology: Series A.
Идеальная температура для здоровья мозга
Исследователи обнаружили, что оптимальная температура для пожилых людей составляет +20…+24 градуса. При отклонении на всего 4 градуса в любую сторону риск когнитивных нарушений увеличивается почти в два раза.
Почему это важно
В ходе эксперимента с участием 47 пожилых людей выявлено, что температура в доме существенно влияет на память и другие умственные способности. Особенно это касается тех, кто не может регулировать температуру в жилье из-за финансовых или технических ограничений.
Уязвимые группы населения
Пожилые люди с ограниченными ресурсами, которые не могут обеспечить комфортные условия в доме, оказываются наиболее подвержены риску развития когнитивных нарушений. Такие изменения могут стать предвестником более серьёзных проблем, включая деменцию.
Что делать
Деме́нция - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.