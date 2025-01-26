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Температура в квартире и здоровье мозга: что нужно знать

1:44
Здоровье

Температура в доме может увеличить риск снижения когнитивных способностей

Высокая или низкая температура в помещении может серьёзно повлиять на когнитивные функции пожилых людей. Такое заключение сделали учёные Института исследований старения имени Хинды и Артура Маркуса совместно с Гарвардской медицинской школой, результаты их исследования опубликованы в The Journals of Gerontology: Series A.

Старость
Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Старость

Идеальная температура для здоровья мозга

Исследователи обнаружили, что оптимальная температура для пожилых людей составляет +20…+24 градуса. При отклонении на всего 4 градуса в любую сторону риск когнитивных нарушений увеличивается почти в два раза.

Почему это важно

В ходе эксперимента с участием 47 пожилых людей выявлено, что температура в доме существенно влияет на память и другие умственные способности. Особенно это касается тех, кто не может регулировать температуру в жилье из-за финансовых или технических ограничений.

Уязвимые группы населения

Пожилые люди с ограниченными ресурсами, которые не могут обеспечить комфортные условия в доме, оказываются наиболее подвержены риску развития когнитивных нарушений. Такие изменения могут стать предвестником более серьёзных проблем, включая деменцию.

Что делать

  • Поддерживайте температуру в пределах +20…+24 градусов.
  • Обеспечьте регулярную вентиляцию и комфортный уровень влажности.
  • Обратите внимание на специальные программы поддержки пожилых людей, которые помогают улучшить условия проживания.

Уточнения

Деме́нция - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Дмитрий Тезнев
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