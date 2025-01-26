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Ортодонтическое лечение как способ избавиться от частых простуд

1:56
Здоровье

Ортодонт назвала неочевидную причину частых простуд: проверьте себя

Частые простуды и их осложнения, такие как гайморит, могут быть связаны не только с переохлаждением или слабым иммунитетом, но и с проблемами прикуса. Об этом рассказала врач-ортодонт Виктория Радько, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic.

Как прикус влияет на здоровье носоглотки

Дыхание носом — естественный процесс, который фильтрует, увлажняет и согревает воздух, снижая риск инфекций. Однако при нарушении прикуса носовое дыхание затрудняется, что заставляет человека дышать через рот. Это:

  • Увеличивает риск попадания бактерий и вирусов в дыхательные пути.
  • Способствует воспалениям и частым простудам.
  • Провоцирует дискомфорт в носоглотке.

Какие нарушения прикуса особенно опасны

  1. Открытый прикус:
    Передние зубы верхней и нижней челюсти не соприкасаются, оставляя зазор, что вынуждает дышать через рот.

  2. Перекрёстный прикус:
    Зубы одной челюсти перекрывают зубы другой под неправильным углом, сужая носовые ходы.

  3. Сужение челюсти:
    Уменьшение пространства в носовых ходах делает дыхание затруднительным, особенно при насморке.

Риски ротового дыхания

Дыхание через рот не обеспечивает достаточной фильтрации воздуха, что увеличивает риск инфекций. К тому же постоянное использование сосудосуживающих препаратов при затруднённом носовом дыхании может привести к пересушиванию слизистой и развитию хронических заболеваний.

Как справиться с проблемой

Современные методы ортодонтического лечения, такие как элайнеры, помогают исправить прикус и восстановить нормальную функцию носоглотки, снижая риск простуд и улучшая общее самочувствие.

Уточнения

При́кус - взаимоотношение зубных рядов при максимальном контакте и полном смыкании зубов верхней и нижней челюстей.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Жолудева Галина
Проводит диагностику и лечение зубо-челюстных деформаций, исправление неправильного прикуса при помощи съёмных и несъемных ортодонтических аппаратов, устанавливает брекеты и пластины
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