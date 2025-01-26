Ортодонтическое лечение как способ избавиться от частых простуд

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ортодонт назвала неочевидную причину частых простуд: проверьте себя

Частые простуды и их осложнения, такие как гайморит, могут быть связаны не только с переохлаждением или слабым иммунитетом, но и с проблемами прикуса. Об этом рассказала врач-ортодонт Виктория Радько, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic.

Как прикус влияет на здоровье носоглотки

Дыхание носом — естественный процесс, который фильтрует, увлажняет и согревает воздух, снижая риск инфекций. Однако при нарушении прикуса носовое дыхание затрудняется, что заставляет человека дышать через рот. Это:

Увеличивает риск попадания бактерий и вирусов в дыхательные пути.

Способствует воспалениям и частым простудам.

Провоцирует дискомфорт в носоглотке.

Какие нарушения прикуса особенно опасны

Открытый прикус:

Передние зубы верхней и нижней челюсти не соприкасаются, оставляя зазор, что вынуждает дышать через рот. Перекрёстный прикус:

Зубы одной челюсти перекрывают зубы другой под неправильным углом, сужая носовые ходы. Сужение челюсти:

Уменьшение пространства в носовых ходах делает дыхание затруднительным, особенно при насморке.

Риски ротового дыхания

Дыхание через рот не обеспечивает достаточной фильтрации воздуха, что увеличивает риск инфекций. К тому же постоянное использование сосудосуживающих препаратов при затруднённом носовом дыхании может привести к пересушиванию слизистой и развитию хронических заболеваний.

Как справиться с проблемой

Современные методы ортодонтического лечения, такие как элайнеры, помогают исправить прикус и восстановить нормальную функцию носоглотки, снижая риск простуд и улучшая общее самочувствие.

Уточнения

При́кус - взаимоотношение зубных рядов при максимальном контакте и полном смыкании зубов верхней и нижней челюстей.

