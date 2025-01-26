Ортодонтическое лечение как способ избавиться от частых простуд

Частые простуды и их осложнения, такие как гайморит, могут быть связаны не только с переохлаждением или слабым иммунитетом, но и с проблемами прикуса. Об этом рассказала врач-ортодонт Виктория Радько, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic.
Дыхание носом — естественный процесс, который фильтрует, увлажняет и согревает воздух, снижая риск инфекций. Однако при нарушении прикуса носовое дыхание затрудняется, что заставляет человека дышать через рот. Это:
Дыхание через рот не обеспечивает достаточной фильтрации воздуха, что увеличивает риск инфекций. К тому же постоянное использование сосудосуживающих препаратов при затруднённом носовом дыхании может привести к пересушиванию слизистой и развитию хронических заболеваний.
Как справиться с проблемой
Современные методы ортодонтического лечения, такие как элайнеры, помогают исправить прикус и восстановить нормальную функцию носоглотки, снижая риск простуд и улучшая общее самочувствие.
При́кус - взаимоотношение зубных рядов при максимальном контакте и полном смыкании зубов верхней и нижней челюстей.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.