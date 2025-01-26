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Как неправильная температура мешает вам высыпаться

1:36
Здоровье

В тепле или холоде: при какой температуре лучше всего спать

Оптимальная температура воздуха в спальне играет важную роль для качественного сна. Российский врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, при каких условиях сон будет наиболее здоровым и восстановительным.

Девушка перед сном
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Девушка перед сном

Какая температура идеальна для сна

По словам эксперта, температура воздуха в спальне должна составлять 19-21 градус. Перед сном важно проветрить комнату, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха.

Почему важно поддерживать свежий воздух

Сомнолог советует оставлять дверь в спальню открытой, особенно если в комнате спят несколько человек. В противном случае к утру уровень кислорода может снизиться, что приводит к:

  • Головной боли.
  • Першению в горле.

Советы для улучшения качества сна

  1. Проветривайте спальню перед сном: свежий воздух способствует лучшему дыханию во время отдыха.

  2. Используйте утяжелённое одеяло: такие изделия помогают расслабиться и лучше подойдут людям с тревожностью или нарушением сна.

  3. Выбирайте подушки из искусственных материалов: они лучше предотвращают накопление пыли и аллергенов, обеспечивая здоровый сон.

Почему важно соблюдать температурный режим

Слишком высокая или низкая температура может нарушить сон, сделав его менее глубоким. Поддержание комфортного температурного диапазона помогает организму расслабиться, улучшает кровообращение и способствует качественному отдыху.

Уточнения

Сомноло́гия - раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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