Как неправильная температура мешает вам высыпаться

Оптимальная температура воздуха в спальне играет важную роль для качественного сна. Российский врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, при каких условиях сон будет наиболее здоровым и восстановительным.
Какая температура идеальна для сна
По словам эксперта, температура воздуха в спальне должна составлять 19-21 градус. Перед сном важно проветрить комнату, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха.
Почему важно поддерживать свежий воздух
Сомнолог советует оставлять дверь в спальню открытой, особенно если в комнате спят несколько человек. В противном случае к утру уровень кислорода может снизиться, что приводит к:
Советы для улучшения качества сна
Выбирайте подушки из искусственных материалов: они лучше предотвращают накопление пыли и аллергенов, обеспечивая здоровый сон.
Слишком высокая или низкая температура может нарушить сон, сделав его менее глубоким. Поддержание комфортного температурного диапазона помогает организму расслабиться, улучшает кровообращение и способствует качественному отдыху.
Сомноло́гия - раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.