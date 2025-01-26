Эксперты рассказали, чем опасен идеальный пресс для женщин

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Женщин предупредили об опасности кубиков пресса: научный факт

Стремление к идеальному прессу с выраженными кубиками становится всё более популярным среди женщин. Однако врачи предупреждают: подобные цели могут негативно сказаться на здоровье. Главный врач медицинского центра МФТИ Алексей Чуршин рассказал о рисках, связанных с такими нагрузками.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка делает упражнение на пресс

Чем опасны тренировки на пресс для женщин

Угрозы для фертильности

Подкожный жир, от которого женщины стремятся избавиться, играет важную роль в репродуктивной системе, так как он участвует в выработке гормона эстрогена. Нехватка жира может привести к гормональному дисбалансу и проблемам с фертильностью. Сбои менструального цикла

Интенсивные тренировки, сжигающие необходимый для женского организма жир, могут вызвать сбои в менструальном цикле. Это связано с нарушением нормального уровня эстрогена. Гормональный дисбаланс

Из-за недостатка эстрогена в организме начинают преобладать мужские гормоны, что приводит к изменению женской фигуры, делая её более мужеподобной. Ухудшение состояния кожи

Гормональные изменения негативно сказываются на состоянии кожи, что делает её менее эластичной и здоровой.

Здоровый подход к телу

Эксперты подчёркивают, что стремление к красоте должно быть гармоничным и не вредить организму. Важно соблюдать баланс между физическими нагрузками и поддержанием нормального уровня жира для сохранения женского здоровья.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

