Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренировочный план от Хелен Миррен: поменяйте свою жизнь за 12 минут
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Робот или автомат: какую коробку вы выберете, чтобы не пожалеть
Россияне назвали самые необычные причины перевеса багажа после отпусков
Анастасию Решетову раскритиковали за едкую шутку про Алсу
Недоваренная курица: чем вы рискуете, не доводя мясо до готовности
Американский ИИ стирает данные о холокосте — бот Анны Франк призывает не искать виновных
Чем хуже ты выглядишь ночью, тем красивее утром: тренд или ловушка
Зола на грядках: простой способ улучшить урожай, но не для всех растений

Эксперты рассказали, чем опасен идеальный пресс для женщин

1:36
Здоровье

Женщин предупредили об опасности кубиков пресса: научный факт

Стремление к идеальному прессу с выраженными кубиками становится всё более популярным среди женщин. Однако врачи предупреждают: подобные цели могут негативно сказаться на здоровье. Главный врач медицинского центра МФТИ Алексей Чуршин рассказал о рисках, связанных с такими нагрузками.

Девушка делает упражнение на пресс
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает упражнение на пресс

Чем опасны тренировки на пресс для женщин

  1. Угрозы для фертильности
    Подкожный жир, от которого женщины стремятся избавиться, играет важную роль в репродуктивной системе, так как он участвует в выработке гормона эстрогена. Нехватка жира может привести к гормональному дисбалансу и проблемам с фертильностью.

  2. Сбои менструального цикла
    Интенсивные тренировки, сжигающие необходимый для женского организма жир, могут вызвать сбои в менструальном цикле. Это связано с нарушением нормального уровня эстрогена.

  3. Гормональный дисбаланс
    Из-за недостатка эстрогена в организме начинают преобладать мужские гормоны, что приводит к изменению женской фигуры, делая её более мужеподобной.

  4. Ухудшение состояния кожи
    Гормональные изменения негативно сказываются на состоянии кожи, что делает её менее эластичной и здоровой.

Здоровый подход к телу

Эксперты подчёркивают, что стремление к красоте должно быть гармоничным и не вредить организму. Важно соблюдать баланс между физическими нагрузками и поддержанием нормального уровня жира для сохранения женского здоровья.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Авто
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту Аудио 
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Туризм
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Наука и техника
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения Аудио 
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Сажаем на рассаду в феврале: какие цветы подарят пышное цветение летом
Сажаем на рассаду в феврале: какие цветы подарят пышное цветение летом
Последние материалы
Робот или автомат: какую коробку вы выберете, чтобы не пожалеть
Россияне назвали самые необычные причины перевеса багажа после отпусков
Анастасию Решетову раскритиковали за едкую шутку про Алсу
Недоваренная курица: чем вы рискуете, не доводя мясо до готовности
Американский ИИ стирает данные о холокосте — бот Анны Франк призывает не искать виновных
Эксперты рассказали, чем опасен идеальный пресс для женщин
Чем хуже ты выглядишь ночью, тем красивее утром: тренд или ловушка
Зола на грядках: простой способ улучшить урожай, но не для всех растений
Проблемы с разлукой: как научить собаку спокойно оставаться одной
Сырная корочка и сметанный соус: идеальные пельмени за 40 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.