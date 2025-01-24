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Главная причина, почему свежевыжатые соки не всегда полезны

Здоровье

Свежевыжатые соки составляют важную часть рациона любителей здорового питания. В самом деле, фреши из яблок, апельсинов, ананасов и других фруктов низкокалорийны и богаты витаминами, однако существует один минус, который в некоторых случаях может перечеркнуть все плюсы.

Фрукты и сок
Фото: commons.wikimedia.org by public domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фрукты и сок

Свежевыжатые соки слишком концентрированные. Для примера достаточно вспомнить, что для того, чтобы получить стакан яблочного сока, требуется примерно пять яблок. Это очень большое количество, которое может ударить по поджелудочной железе.

Чтобы не навредить себе, не обязательно полностью отказываться от любимых соков. Достаточно умеренно их употреблять, например, пить не целый стакан, а половину стакана, или же, если всё же хочется выпить больше, можно разбавлять сок водой. Это снизит его концентрацию, но не уменьшит количество полезных веществ.

Уточнения

Сок — жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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