Стоматолог рассказал, как улучшение гигиены зубов помогает контролировать вес

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неожиданно: стоматолог рассказал, как отсутствие ухода за зубами приводит к набору веса

Состояние полости рта играет важную роль в общем здоровье организма. Хирург-стоматолог Андрей Божич утверждает, что пренебрежение гигиеной зубов может стать скрытой причиной набора веса.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина чистит зубы

Как проблемы с зубами влияют на вес

Пародонтит и системное воспаление

Пародонтит, вызванный патогенными бактериями, не только повреждает дёсны, но и влияет на весь организм. Бактерии могут попасть в кровоток, вызывая хроническое воспаление. Это нарушает переработку глюкозы и повышает уровень сахара в крови, что способствует накоплению жира. Нарушение микрофлоры кишечника

Инфекции в полости рта могут негативно сказаться на балансе микрофлоры кишечника, что приводит к проблемам с пищеварением и усиливает тягу к сладкому и высококалорийным продуктам. Изменения в рационе

Боль в зубах и дёснах заставляет людей избегать твёрдой пищи, богатой клетчаткой, и отдавать предпочтение мягким, но часто калорийным продуктам. Это ещё больше усугубляет проблему набора веса.

Как гигиена полости рта помогает контролировать вес

Регулярная чистка зубов и уход за дёснами помогают снизить уровень воспаления в организме и способствуют оздоровлению кишечника. Это, в свою очередь, улучшает метаболизм и снижает тягу к вредным продуктам.

Вывод

Забота о полости рта — не только залог красивой улыбки, но и способ поддержания здорового веса. Регулярное посещение стоматолога и правильный уход за зубами помогут избежать проблем, которые могут косвенно привести к набору лишних килограммов.

Уточнения

Стоматоло́гия - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.



