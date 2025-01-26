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Стоматолог рассказал, как улучшение гигиены зубов помогает контролировать вес

1:50
Здоровье

Неожиданно: стоматолог рассказал, как отсутствие ухода за зубами приводит к набору веса

Состояние полости рта играет важную роль в общем здоровье организма. Хирург-стоматолог Андрей Божич утверждает, что пренебрежение гигиеной зубов может стать скрытой причиной набора веса.

Мужчина чистит зубы
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина чистит зубы

Как проблемы с зубами влияют на вес

  1. Пародонтит и системное воспаление
    Пародонтит, вызванный патогенными бактериями, не только повреждает дёсны, но и влияет на весь организм. Бактерии могут попасть в кровоток, вызывая хроническое воспаление. Это нарушает переработку глюкозы и повышает уровень сахара в крови, что способствует накоплению жира.

  2. Нарушение микрофлоры кишечника
    Инфекции в полости рта могут негативно сказаться на балансе микрофлоры кишечника, что приводит к проблемам с пищеварением и усиливает тягу к сладкому и высококалорийным продуктам.

  3. Изменения в рационе
    Боль в зубах и дёснах заставляет людей избегать твёрдой пищи, богатой клетчаткой, и отдавать предпочтение мягким, но часто калорийным продуктам. Это ещё больше усугубляет проблему набора веса.

Как гигиена полости рта помогает контролировать вес

Регулярная чистка зубов и уход за дёснами помогают снизить уровень воспаления в организме и способствуют оздоровлению кишечника. Это, в свою очередь, улучшает метаболизм и снижает тягу к вредным продуктам.

Вывод

Забота о полости рта — не только залог красивой улыбки, но и способ поддержания здорового веса. Регулярное посещение стоматолога и правильный уход за зубами помогут избежать проблем, которые могут косвенно привести к набору лишних килограммов.

Уточнения

Стоматоло́гия - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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