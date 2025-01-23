Остаться сильным и бодрым во время магнитных бурь помогут эти правила

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Марина Долгушкина считает, что жалобы на ухудшение самочувствия в период магнитных бурь субъективны. Однако как себя лучше вести и что делать в такие периоды?

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигрень

"У тех, кто относит себя к метеозависимым, есть несколько способов улучшить свое состояние", — цитирует врача "СЭ".

Долгушкина советует перед изменениями в магнитосфере хорошенько выспаться. Это поможет избежать скачков настроения, усиления сонливости и усталости.

Если ваше самочувствие все же ухудшилось, примите контрастный душ, сделайте прохладный компресс или прогуляйтесь на свежем воздухе.

В дни магнитных бурь нужно меньше сидеть за компьютером и телефоном, а больше заниматься спортом. Также лучше отказаться от вредных привычек и ложиться спать вовремя.

"Попробуйте вести дневник, в котором отмечайте свое самочувствие и наличие магнитных бурь. Возможно, это поможет вам увидеть закономерности или их отсутствие", — заключила врач.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

