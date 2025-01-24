Сомнолог назвал неожиданные секреты здорового сна

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для здорового и полноценного сна важно соблюдать комфортную температуру воздуха в спальне. Российский врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, что оптимальный температурный режим составляет 19-21 градус.

Фото: commons.wikimedia. org by Keithmenorm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Подушки

Почему температура имеет значение?

Согласно рекомендации специалиста, перед сном необходимо проветривать комнату, чтобы наполнить её свежим воздухом. Если температура воздуха превышает указанные значения, это может ухудшить качество сна. Также врач советует оставлять дверь спальни открытой, особенно если вы спите не в одиночестве. Это позволяет обеспечить достаточный уровень кислорода в помещении, что снижает риск утренних головных болей и першения в горле.

Полезные советы для комфортного сна

Кроме температуры и свежего воздуха, Кудинов рекомендует:

Использовать утяжелённые одеяла. Такие изделия применяются для лечения гиперактивности у детей, но могут быть полезны и взрослым для улучшения качества сна.

Выбирать подушки из искусственных материалов. Они гипоаллергенны и обеспечивают комфортный отдых.

Соблюдение этих простых советов поможет вам просыпаться бодрыми и отдохнувшими.

Уточнения

Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.

