Сомнолог назвал неожиданные секреты здорового сна

Для здорового и полноценного сна важно соблюдать комфортную температуру воздуха в спальне. Российский врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, что оптимальный температурный режим составляет 19-21 градус.
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Подушки
Почему температура имеет значение?
Согласно рекомендации специалиста, перед сном необходимо проветривать комнату, чтобы наполнить её свежим воздухом. Если температура воздуха превышает указанные значения, это может ухудшить качество сна. Также врач советует оставлять дверь спальни открытой, особенно если вы спите не в одиночестве. Это позволяет обеспечить достаточный уровень кислорода в помещении, что снижает риск утренних головных болей и першения в горле.
Полезные советы для комфортного сна
Кроме температуры и свежего воздуха, Кудинов рекомендует:
Использовать утяжелённые одеяла. Такие изделия применяются для лечения гиперактивности у детей, но могут быть полезны и взрослым для улучшения качества сна.
Выбирать подушки из искусственных материалов. Они гипоаллергенны и обеспечивают комфортный отдых.
Соблюдение этих простых советов поможет вам просыпаться бодрыми и отдохнувшими.
Уточнения
Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков, заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак, нарушение осанки, храп, спастичность, гипергидроз.
Занимается проведением обследования и лечения при неврологических заболеваниях вертебрологическими техниками, выявлением взаимосвязи между заболеванием позвоночника и патологией внутренних органов, исследованием влиянием сна на состояние здоровья пациента,влиянием храпа на сердечно-сосудистую систему, определением факторов риска острых сосудистых катастроф, апноэ сна, составлением программы предотвращения сосудистых нарушений, проведением диагностики сна при помощи современного медицинского оборудования, лечением хронической головной боли различными методиками, в том числе и ботулинотерапией, введением ботулотоксина при высоком тонусе мышц, в том числе и в постинсультном периоде для облегчения реабилитации, введением ботулотоксина при гипергидрозе подмышечных областей, дистонии, блефароспазме, лечением протрузий и грыж позвоночника иньекционными методиками.
Владеет: работа с компьютерным сомнографом watch pat, подбор сипап-терапии.
Специализируются на узкой области неврологии, изучающей причины и лечение головных болей.