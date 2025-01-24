Ортопед рассказал, как по цвету и текстуре языка определять болезни

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Цвет и текстура языка могут о многом рассказать, и важно регулярно следить за внешним видом этого органа, чтобы вовремя предотвратить различные заболевания. Об этом рассказал ортопед Магомед Дахкильгов в беседе с "Газетой.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Eric A. Clement, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стоматологи

Здоровый язык имеет розовый цвет, его текстура в одних местах гладкая, в других — шершавая из-за сосочков, отвечающих за вкусовые ощущения. Если цвет языка выглядит подозрительно, во многих случаях это говорит лишь о том, что человек пренебрегает гигиеной и не чистит язык, поэтому на нём скопился налёт, однако иногда всё гораздо серьёзнее. Важно своевременно распознавать тревожные признаки и обязательно обращаться к врачу за помощью.

"Увеличенный, опухший язык может указывать на гипотиреоз (недостаточность гормонов щитовидной железы из-за нарушений работы эндокринной системы). Бледный оттенок может говорить о нехватке железа и анемии, а ярко-красный — о дефиците витаминов и повышенной температуре тела. Жёлтый оттенок языка может сигнализировать о нарушениях работы желудочно-кишечного тракта, печени или желчного пузыря", — объяснил врач.

Уточнения

Язы́к (лат lingua) — непарный вырост дна ротовой полости у особей позвоночных.

