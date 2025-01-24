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Ортопед рассказал, как по цвету и текстуре языка определять болезни

1:16
Здоровье

Цвет и текстура языка могут о многом рассказать, и важно регулярно следить за внешним видом этого органа, чтобы вовремя предотвратить различные заболевания. Об этом рассказал ортопед Магомед Дахкильгов в беседе с "Газетой.ру".

Стоматологи
Фото: commons.wikimedia.org by Eric A. Clement, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стоматологи

Здоровый язык имеет розовый цвет, его текстура в одних местах гладкая, в других — шершавая из-за сосочков, отвечающих за вкусовые ощущения. Если цвет языка выглядит подозрительно, во многих случаях это говорит лишь о том, что человек пренебрегает гигиеной и не чистит язык, поэтому на нём скопился налёт, однако иногда всё гораздо серьёзнее. Важно своевременно распознавать тревожные признаки и обязательно обращаться к врачу за помощью.

"Увеличенный, опухший язык может указывать на гипотиреоз (недостаточность гормонов щитовидной железы из-за нарушений работы эндокринной системы). Бледный оттенок может говорить о нехватке железа и анемии, а ярко-красный — о дефиците витаминов и повышенной температуре тела. Жёлтый оттенок языка может сигнализировать о нарушениях работы желудочно-кишечного тракта, печени или желчного пузыря", — объяснил врач.

Уточнения

Язы́к (лат lingua) — непарный вырост дна ротовой полости у особей позвоночных.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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