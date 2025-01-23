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Как вода с газом может помочь похудеть?

1:24
Здоровье

Одно из проведённых исследований показывает, что химическое соединение, присутствующее в составе воды с газом может способствовать похудению.

вода
Фото: freepik.com by dekazigzag, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
вода

Автор исследования и врач Акира Такахаси из Японии предупредила — это не значит, что можно просто пить газированную воду, чтобы похудеть.

"Воздействие диоксида углерода в газированной воде не является автономным решением проблемы потери веса. Сбалансированная диета и регулярная физическая активность по-прежнему остаются важнейшими компонентами управления весом”, — заявила она в статье, опубликованной в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Однако при употреблении воды с газом, диоксид углерода снижает кислотность клеток и увеличивает скорость, с которой используется глюкоза. Это означает, что в крови остается меньше сахара, который будет отложен в качестве жира.

"Диоксид углерода в газированной воде может способствовать потере веса за счёт увеличения захвата глюкозы и метаболизма из эритроцитов. Он также может повлиять на измерения глюкозы в крови”, — рассказала исследователь.

При этом употреблять воду с газом необходимо с осторожностью, поскольку это может вызвать или усугубить проблемы с желудком. Поэтому её употребление должно осуществляться в разумных пределах.

Уточнения

Газиро́ванная вода́ (устар. «шипучая вода», просторечное — «газировка») — прохладительный напиток из воды, в том числе минеральной, насыщенной углекислым газом.

Диокси́д углеро́да или двуо́кись углеро́да (также оксид углерода(IV), углеки́слый газ, у́гольный ангидри́д, углекислота́, формула — CO2) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение в форме кислотного оксида, молекула которого состоит из одного атома углерода и двух атомов кислорода.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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