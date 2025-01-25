Почему боль в груди при нагрузке — повод обратиться к врачу

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог: пятиминутный домашний тест может выявить опасное заболевание сердца

Американский кардиоторакальный хирург доктор Джереми Лондон рассказал о простом тесте, который позволяет выявить симптомы ишемической болезни сердца (ИБС). Этот метод занимает всего пять минут и не требует медицинских приборов.

Фото: Freepik by shayne_ch13, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в сердце

Как провести тест

Чтобы выполнить тест, достаточно выполнить физическое упражнение, например, заняться спортом или активной домашней работой, что повысит частоту сердечных сокращений. Затем нужно остановиться и внимательно прислушаться к своему состоянию.

Тревожные симптомы включают:

Стеснение или боль в груди.

Одышку.

Боль, отдающую в руку.

Если такие ощущения появляются при нагрузке, но быстро проходят в покое, это может быть сигналом о сужении артерий, снабжающих сердце кровью.

Почему это важно

Доктор Лондон объясняет, что при физической активности сердцу требуется больше кислорода. Если артерия сужена из-за жировых отложений, сердце может испытывать недостаток кровоснабжения. Именно поэтому симптомы проявляются при нагрузке, а затем исчезают в покое.

Что делать при подозрении на ИБС

Если вы заметили описанные симптомы, необходимо немедленно обратиться к врачу. ИБС является одной из основных причин сердечных приступов и инсультов, и своевременная диагностика может спасти жизнь.

Уточнения

Се́рдце - полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

