Почему боль в груди при нагрузке — повод обратиться к врачу

Американский кардиоторакальный хирург доктор Джереми Лондон рассказал о простом тесте, который позволяет выявить симптомы ишемической болезни сердца (ИБС). Этот метод занимает всего пять минут и не требует медицинских приборов.
Как провести тест
Чтобы выполнить тест, достаточно выполнить физическое упражнение, например, заняться спортом или активной домашней работой, что повысит частоту сердечных сокращений. Затем нужно остановиться и внимательно прислушаться к своему состоянию.
Тревожные симптомы включают:
Если такие ощущения появляются при нагрузке, но быстро проходят в покое, это может быть сигналом о сужении артерий, снабжающих сердце кровью.
Почему это важно
Доктор Лондон объясняет, что при физической активности сердцу требуется больше кислорода. Если артерия сужена из-за жировых отложений, сердце может испытывать недостаток кровоснабжения. Именно поэтому симптомы проявляются при нагрузке, а затем исчезают в покое.
Что делать при подозрении на ИБС
Если вы заметили описанные симптомы, необходимо немедленно обратиться к врачу. ИБС является одной из основных причин сердечных приступов и инсультов, и своевременная диагностика может спасти жизнь.
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