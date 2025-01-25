Как алкоголь и витамины влияют на ваши кости

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Здоровье

Диетолог назвала неочевидные причины дефицита кальция в организме

Дефицит кальция часто связывают с недостаточным потреблением молочных продуктов, однако, как утверждает диетолог Бет Червони из Кливлендской клиники (США), причины могут быть гораздо шире и неожиданнее.

Боль в суставе
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в суставе

Неочевидные факторы

Среди ключевых причин недостатка кальция, помимо питания, эксперт выделяет:

  • Чрезмерное потребление магния или соли: избыток этих веществ препятствует усвоению кальция.
  • Алкоголь и кофеин: их избыток снижает способность организма сохранять кальций.
  • Расстройства пищевого поведения: ограничительные диеты или недостаток питательных веществ.
  • Удаление щитовидной железы: влияет на гормоны, регулирующие кальциевый обмен.
  • Длительный приём стероидов или кортикостероидов: негативно влияет на плотность костной ткани.
  • Дефицит витамина D: витамин D необходим для усвоения кальция.

Признаки дефицита кальция

Недостаток кальция может проявляться через:

  • Усталость.
  • Мышечные боли.
  • Покалывание в руках и ногах.

Однако чаще всего дефицит протекает бессимптомно, что затрудняет своевременное выявление проблемы.

Почему важно следить за уровнем кальция

Низкий уровень кальция снижает минеральную плотность костной ткани, что со временем увеличивает риск остеопороза и других заболеваний. Поэтому регулярное наблюдение за состоянием организма, сбалансированное питание и умеренность в потреблении кофеина, соли и алкоголя играют ключевую роль.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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