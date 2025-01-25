Как алкоголь и витамины влияют на ваши кости

Дефицит кальция часто связывают с недостаточным потреблением молочных продуктов, однако, как утверждает диетолог Бет Червони из Кливлендской клиники (США), причины могут быть гораздо шире и неожиданнее.
Среди ключевых причин недостатка кальция, помимо питания, эксперт выделяет:
Недостаток кальция может проявляться через:
Однако чаще всего дефицит протекает бессимптомно, что затрудняет своевременное выявление проблемы.
Низкий уровень кальция снижает минеральную плотность костной ткани, что со временем увеличивает риск остеопороза и других заболеваний. Поэтому регулярное наблюдение за состоянием организма, сбалансированное питание и умеренность в потреблении кофеина, соли и алкоголя играют ключевую роль.
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