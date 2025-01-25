Почему диета 30-30-30 стала популярной среди худеющих

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Биолог рассказал, как похудеть с помощью диеты 30-30-30

Диета 30-30-30 завоевала популярность благодаря своей простоте и эффективности в борьбе с лишним весом. Биолог Гэри Брека объяснил, как она работает и какие принципы лежат в её основе.

Фото: commons.wikimedia.org by THE 5TH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Завтрак

Основные принципы диеты

Чтобы соблюдать диету, нужно выполнять три простых шага:

Употреблять 30 граммов белка в течение 30 минут после пробуждения. Выполнять 30 минут умеренных кардиоупражнений. Контролировать пульс, чтобы он не превышал 135 ударов в минуту.

Эксперт уточняет, что 30 граммов белка можно получить, съев, например, 2-3 варёных яйца. Это помогает стабилизировать уровень сахара в крови, ускорить метаболизм и предотвратить тягу к еде.

Почему утренний белок важен

Гэри Брека подчёркивает, что употребление белка перед тренировкой предотвращает использование мышечной массы в качестве источника энергии. Вместо этого организм начинает сжигать жировые запасы. Такой подход позволяет сохранить мышцы и эффективно избавляться от лишнего жира.

Важные нюансы и рекомендации

Хотя диета 30-30-30 может дать хорошие результаты, биолог напоминает, что не стоит ожидать мгновенных изменений. Комплексный подход, включающий:

Сбалансированное питание.

Регулярные физические нагрузки.

Консультацию с врачом перед началом диеты.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

