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Почему диета 30-30-30 стала популярной среди худеющих

1:41
Здоровье

Биолог рассказал, как похудеть с помощью диеты 30-30-30

Диета 30-30-30 завоевала популярность благодаря своей простоте и эффективности в борьбе с лишним весом. Биолог Гэри Брека объяснил, как она работает и какие принципы лежат в её основе.

Завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by THE 5TH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Завтрак

Основные принципы диеты

Чтобы соблюдать диету, нужно выполнять три простых шага:

  1. Употреблять 30 граммов белка в течение 30 минут после пробуждения.
  2. Выполнять 30 минут умеренных кардиоупражнений.
  3. Контролировать пульс, чтобы он не превышал 135 ударов в минуту.

Эксперт уточняет, что 30 граммов белка можно получить, съев, например, 2-3 варёных яйца. Это помогает стабилизировать уровень сахара в крови, ускорить метаболизм и предотвратить тягу к еде.

Почему утренний белок важен

Гэри Брека подчёркивает, что употребление белка перед тренировкой предотвращает использование мышечной массы в качестве источника энергии. Вместо этого организм начинает сжигать жировые запасы. Такой подход позволяет сохранить мышцы и эффективно избавляться от лишнего жира.

Важные нюансы и рекомендации

Хотя диета 30-30-30 может дать хорошие результаты, биолог напоминает, что не стоит ожидать мгновенных изменений. Комплексный подход, включающий:

  • Сбалансированное питание.
  • Регулярные физические нагрузки.
  • Консультацию с врачом перед началом диеты.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дмитрий Тезнев
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