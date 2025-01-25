Почему диета 30-30-30 стала популярной среди худеющих

Диета 30-30-30 завоевала популярность благодаря своей простоте и эффективности в борьбе с лишним весом. Биолог Гэри Брека объяснил, как она работает и какие принципы лежат в её основе.
Основные принципы диеты
Чтобы соблюдать диету, нужно выполнять три простых шага:
Эксперт уточняет, что 30 граммов белка можно получить, съев, например, 2-3 варёных яйца. Это помогает стабилизировать уровень сахара в крови, ускорить метаболизм и предотвратить тягу к еде.
Почему утренний белок важен
Гэри Брека подчёркивает, что употребление белка перед тренировкой предотвращает использование мышечной массы в качестве источника энергии. Вместо этого организм начинает сжигать жировые запасы. Такой подход позволяет сохранить мышцы и эффективно избавляться от лишнего жира.
Важные нюансы и рекомендации
Хотя диета 30-30-30 может дать хорошие результаты, биолог напоминает, что не стоит ожидать мгновенных изменений. Комплексный подход, включающий:
Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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