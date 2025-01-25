Этот привычный утренний ритуал может снизить вашу продуктивность

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему нельзя пользоваться смартфоном сразу после пробуждения

Многие начинают день с телефона: проверяют уведомления, листают соцсети или читают новости. Однако, как утверждают учёные и психологи, это может существенно навредить вашему здоровью и продуктивности.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Человек с телефоном

Негативное влияние на мозг

Психолог А. Каленцис объясняет, что использование смартфона сразу после пробуждения перегружает префронтальную кору мозга, которая отвечает за принятие решений и контроль импульсов. Этот резкий поток информации может:

Вызвать умственную усталость ещё до начала дня.

Снизить концентрацию внимания.

Негативно повлиять на настроение.

Влияние на зрение

После сна глаза нуждаются в адаптации. Яркий свет экрана смартфона может вызывать:

Дискомфорт и раздражение.

Сухость глаз.

Напряжение, которое ухудшает зрение.

Продуктивность под угрозой

Утреннее использование телефона вовлекает в поток отвлекающих факторов. Постоянные уведомления и пролистывание ленты соцсетей провоцируют выброс дофамина, что:

Снижает мотивацию к выполнению более важных задач.

Уменьшает общую продуктивность.

Как начать день правильно

Каленцис рекомендует несколько простых шагов для отказа от утреннего использования телефона:

Заряжайте смартфон в другой комнате.

Используйте традиционный будильник.

Начинайте утро с физической зарядки.

Эти привычки помогут не только сохранить здоровье, но и сделать ваше утро более продуктивным.

Уточнения

Смартфо́н - мобильный телефон, дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.



