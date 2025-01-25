Этот привычный утренний ритуал может снизить вашу продуктивность

Многие начинают день с телефона: проверяют уведомления, листают соцсети или читают новости. Однако, как утверждают учёные и психологи, это может существенно навредить вашему здоровью и продуктивности.
Психолог А. Каленцис объясняет, что использование смартфона сразу после пробуждения перегружает префронтальную кору мозга, которая отвечает за принятие решений и контроль импульсов. Этот резкий поток информации может:
После сна глаза нуждаются в адаптации. Яркий свет экрана смартфона может вызывать:
Утреннее использование телефона вовлекает в поток отвлекающих факторов. Постоянные уведомления и пролистывание ленты соцсетей провоцируют выброс дофамина, что:
Каленцис рекомендует несколько простых шагов для отказа от утреннего использования телефона:
Эти привычки помогут не только сохранить здоровье, но и сделать ваше утро более продуктивным.
Смартфо́н - мобильный телефон, дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.
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