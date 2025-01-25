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NASA рекомендует: как спать, чтобы восстановиться быстрее

1:45
Здоровье

Эта поза сна от NASA поможет быстрее восстановиться при простуде или гриппе

Сон — ключевой фактор в борьбе с простудой и гриппом, подчёркивает доктор Тим Мерсер. Эксперт рассказал о рекомендации NASA, которая поможет вам лучше отдохнуть и ускорить выздоровление.

Аллергия
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия

Почему сон важен при болезни

Во время сна организм вырабатывает цитокины — белки, которые борются с воспалениями и инфекциями. Поэтому качественный сон, в сочетании с гидратацией и правильным питанием, играет важную роль в укреплении иммунитета. Если симптомы болезни не проходят в течение недели, важно обратиться к врачу.

Особая поза сна от NASA

NASA рекомендует спать в положении, при котором голова и ноги находятся выше уровня сердца. Это помогает:

  • Снизить давление на позвоночник.
  • Расслабить мышцы.
  • Улучшить циркуляцию кислорода.

Приподнятая голова дополнительно открывает дыхательные пути, облегчая дыхание. Такая поза особенно полезна для тех, кто страдает респираторными заболеваниями или заложенностью носа.

Альтернативное положение для сна

Если предложенная поза кажется неудобной, спите на левом боку. Это улучшает дыхание, открывает дыхательные пути и предотвращает накопление слизи в горле. Кроме того, сон на левом боку помогает избежать болей в шее.

Как сделать сон более комфортным

В период простуды важно создать условия для полноценного отдыха:

  • Используйте дополнительные подушки для удобства.
  • Поддерживайте влажность воздуха в комнате.
  • Старайтесь соблюдать режим сна, чтобы ускорить восстановление.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства - независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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