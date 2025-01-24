В Дагестане врачи удалили необычную массу из желудка пациентки

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Дагестане врачи спасли женщину, объевшуюся чёрной хурмы

Необычный случай произошёл в Дагестане: врачи спасли жительницу, у которой в желудке образовался так называемый "фруктовый камень". Пациентка обратилась за помощью с жалобами на сильные боли в животе, а обследование выявило странный комок в её желудке.

Фото: commons.wikimedia.org by Choe YongWoo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хурма

Что произошло

Накануне госпитализации женщина съела большое количество мелкой чёрной хурмы, что привело к образованию фитобезоара. Этот "камень" состоит из непереваренных остатков кожуры и косточек фруктов. Во время экстренной операции врачи удалили из желудка пациентки два таких комка.

Почему хурма опасна

Медики предупреждают, что хурма может создавать проблемы для работы желудочно-кишечного тракта, особенно если съесть её в большом количестве. Это связано с высоким содержанием танинов и клетчатки в плодах, которые при взаимодействии с желудочной кислотой могут образовывать плотные массы.

Важность умеренности

Врачи отмечают, что случаи образования фитобезоаров не редкость, особенно в тех регионах, где хурма популярна. Они настоятельно советуют не злоупотреблять этим фруктом, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья.

Уточнения

Хурма́ - род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae).

