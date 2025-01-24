В Дагестане врачи удалили необычную массу из желудка пациентки

Необычный случай произошёл в Дагестане: врачи спасли жительницу, у которой в желудке образовался так называемый "фруктовый камень". Пациентка обратилась за помощью с жалобами на сильные боли в животе, а обследование выявило странный комок в её желудке.
Что произошло
Накануне госпитализации женщина съела большое количество мелкой чёрной хурмы, что привело к образованию фитобезоара. Этот "камень" состоит из непереваренных остатков кожуры и косточек фруктов. Во время экстренной операции врачи удалили из желудка пациентки два таких комка.
Почему хурма опасна
Медики предупреждают, что хурма может создавать проблемы для работы желудочно-кишечного тракта, особенно если съесть её в большом количестве. Это связано с высоким содержанием танинов и клетчатки в плодах, которые при взаимодействии с желудочной кислотой могут образовывать плотные массы.
Важность умеренности
Врачи отмечают, что случаи образования фитобезоаров не редкость, особенно в тех регионах, где хурма популярна. Они настоятельно советуют не злоупотреблять этим фруктом, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья.
Хурма́ - род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae).
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