Новый подход к тестированию раковых препаратов изменит медицину

Учёные Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что различия в структуре белка PD-1 у мышей и людей могут стать ключом к разработке более эффективных методов лечения рака. Этот белок, играющий важную роль в иммунной системе, регулирует реакцию организма на опухоли. Однако исследования показали, что PD-1 у мышей работает иначе, чем у людей, что влияет на тестирование противораковых препаратов.
С помощью биохимического анализа и эволюционного моделирования учёные выявили, что структура PD-1 у людей содержит уникальную последовательность аминокислот, отсутствующую у мышей. Экспериментально было подтверждено, что замена мышиного рецептора на человеческий ослабляет способность Т-клеток бороться с опухолями. Это открытие подчёркивает сложность переноса результатов исследований с мышей на людей.
Полученные данные, опубликованные в журнале Science Immunology, свидетельствуют о необходимости разработки более точных моделей для тестирования иммунотерапевтических препаратов. Совершенствование систем доклинических испытаний позволит значительно повысить их эффективность и адаптировать методы лечения к особенностям человеческой иммунной системы.
Исследование открывает перспективы для улучшения терапии, а также ставит под сомнение надёжность использования мышей как модели для тестирования препаратов, связанных с PD-1.
Раковая опухоль - вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).
Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.