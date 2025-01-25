Вас беспокоит онемение пальцев: это может быть опасно

3:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онемение пальцев рук — знакомый многим симптом, который может быть как безобидным, так и сигнализировать о серьезных нарушениях в организме. Если вас беспокоит это состояние, важно разобраться в его причинах и вовремя обратиться за медицинской помощью.

Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ руки

Причины онемения пальцев

1. Нарушение кровообращения

Частой причиной онемения становится нарушение кровообращения.

Основные факторы:

Атеросклероз. Холестериновые бляшки сужают сосуды, ухудшая ток крови, что может вызывать онемение пальцев.

Холестериновые бляшки сужают сосуды, ухудшая ток крови, что может вызывать онемение пальцев. Тромбоз. Закупорка сосудов тромбом приводит к ограничению кровотока и нарушению чувствительности.

Закупорка сосудов тромбом приводит к ограничению кровотока и нарушению чувствительности. Длительное неудобное положение. Работа за компьютером или сон в неудобной позе могут временно ограничивать кровообращение.

2. Проблемы нервной системы

Нарушения работы нервов часто проявляются потерей чувствительности.

Возможные причины:

Синдром запястного канала. Сдавливание нерва в узком канале запястья вызывает онемение и боль.

Сдавливание нерва в узком канале запястья вызывает онемение и боль. Диабетическая нейропатия. Высокий уровень сахара в крови повреждает нервные окончания.

Высокий уровень сахара в крови повреждает нервные окончания. Шейный остеохондроз. Проблемы с позвоночником приводят к сдавливанию нервных корней.

3. Заболевания позвоночника

Шейный отдел позвоночника напрямую влияет на состояние рук.

Грыжа диска. Дисковая ткань может давить на нервные корни, вызывая боль и онемение.

Дисковая ткань может давить на нервные корни, вызывая боль и онемение. Остеохондроз. Дегенеративные изменения в позвонках нередко сопровождаются нарушением работы нервов.

4. Болезнь Рейно

Спазмы мелких сосудов под воздействием холода или стресса приводят к временному ухудшению кровообращения в пальцах. Это состояние чаще встречается у женщин.

5. Авитаминоз

Недостаток витаминов группы B или D негативно сказывается на работе нервной системы и мышц, что может вызвать онемение.

Как диагностировать причину

Для точного определения причин онемения рекомендуется:

Общий анализ крови и мочи. УЗИ, МРТ или рентген для диагностики позвоночника и сосудов. Миография и допплерография для оценки нервной и сосудистой систем.

Лечение онемения пальцев

Подход к лечению зависит от причины:

Медикаменты: препараты для улучшения кровообращения и снятия воспаления.

препараты для улучшения кровообращения и снятия воспаления. Физиотерапия: процедуры для восстановления чувствительности и улучшения кровотока.

процедуры для восстановления чувствительности и улучшения кровотока. Лечебная физкультура: упражнения для укрепления мышц рук.

упражнения для укрепления мышц рук. Операция: в случаях тяжелого синдрома запястного канала или других серьезных заболеваний.

Как предотвратить онемение

Избегайте длительного нахождения в одной позе. Употребляйте пищу, богатую витаминами B и D. Регулярно занимайтесь физической активностью.

Если онемение сохраняется длительное время, важно незамедлительно обратиться к врачу.

Уточнения

Парестези́я — один из видов расстройства чувствительности (расстройства ощущений), характеризующийся спонтанно возникающими ощущениями жжения, покалывания, ползания мурашек.

