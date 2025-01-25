Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неочевидные факты о поглаживании собак, которые вас удивят
Где сажать картошку, чтобы получить крупные клубни
Перец подружится с этими растениями: простой способ увеличить урожай
Как приготовить хрустящие куриные чипсы в домашних условиях — легко и вкусно
15 мифов об акне: почему они не работают и как действительно помочь коже
Доктор Мясников назвал продукты, попадающие под запрет для здоровья суставов
Объем ввода новостроек в России сократился до 56 % в 2024 году
Не тяните с выбором: пора купить летнюю резину для безопасной езды
15 минут в день, чтобы кошка была счастливой: как сделать это правильно

Вас беспокоит онемение пальцев: это может быть опасно

3:12
Здоровье

Онемение пальцев рук — знакомый многим симптом, который может быть как безобидным, так и сигнализировать о серьезных нарушениях в организме. Если вас беспокоит это состояние, важно разобраться в его причинах и вовремя обратиться за медицинской помощью.

руки
Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
руки

Причины онемения пальцев

1. Нарушение кровообращения

Частой причиной онемения становится нарушение кровообращения.

Основные факторы:

  • Атеросклероз. Холестериновые бляшки сужают сосуды, ухудшая ток крови, что может вызывать онемение пальцев.
  • Тромбоз. Закупорка сосудов тромбом приводит к ограничению кровотока и нарушению чувствительности.
  • Длительное неудобное положение. Работа за компьютером или сон в неудобной позе могут временно ограничивать кровообращение.

2. Проблемы нервной системы

Нарушения работы нервов часто проявляются потерей чувствительности.

Возможные причины:

  • Синдром запястного канала. Сдавливание нерва в узком канале запястья вызывает онемение и боль.
  • Диабетическая нейропатия. Высокий уровень сахара в крови повреждает нервные окончания.
  • Шейный остеохондроз. Проблемы с позвоночником приводят к сдавливанию нервных корней.

3. Заболевания позвоночника

Шейный отдел позвоночника напрямую влияет на состояние рук.

  • Грыжа диска. Дисковая ткань может давить на нервные корни, вызывая боль и онемение.
  • Остеохондроз. Дегенеративные изменения в позвонках нередко сопровождаются нарушением работы нервов.

4. Болезнь Рейно

Спазмы мелких сосудов под воздействием холода или стресса приводят к временному ухудшению кровообращения в пальцах. Это состояние чаще встречается у женщин.

5. Авитаминоз

Недостаток витаминов группы B или D негативно сказывается на работе нервной системы и мышц, что может вызвать онемение.

Как диагностировать причину

Для точного определения причин онемения рекомендуется:

  1. Общий анализ крови и мочи.
  2. УЗИ, МРТ или рентген для диагностики позвоночника и сосудов.
  3. Миография и допплерография для оценки нервной и сосудистой систем.

Лечение онемения пальцев

Подход к лечению зависит от причины:

  • Медикаменты: препараты для улучшения кровообращения и снятия воспаления.
  • Физиотерапия: процедуры для восстановления чувствительности и улучшения кровотока.
  • Лечебная физкультура: упражнения для укрепления мышц рук.
  • Операция: в случаях тяжелого синдрома запястного канала или других серьезных заболеваний.

Как предотвратить онемение

  1. Избегайте длительного нахождения в одной позе.
  2. Употребляйте пищу, богатую витаминами B и D.
  3. Регулярно занимайтесь физической активностью.

Если онемение сохраняется длительное время, важно незамедлительно обратиться к врачу.

Уточнения

Парестези́я — один из видов расстройства чувствительности (расстройства ощущений), характеризующийся спонтанно возникающими ощущениями жжения, покалывания, ползания мурашек.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Чижикова Марина
Гастроэнтеролог, гепатолог, иммунолог
Обсудить
Сейчас читают
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Садоводство, цветоводство
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет Аудио 
Скрытые угрозы наращивания ресниц, о которых стоит знать
Красота и стиль
Скрытые угрозы наращивания ресниц, о которых стоит знать Аудио 
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Новости спорта
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров Древнейшая подделка в мире объясняет, как власть имущие Месопотамии манипулировали историей 4 тысячи лет назад Игорь Буккер
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Этот простой тест покажет, можно ли заряжать ваш аккумулятор
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Последние материалы
Неочевидные факты о поглаживании собак, которые вас удивят
Где сажать картошку, чтобы получить крупные клубни
Перец подружится с этими растениями: простой способ увеличить урожай
Как приготовить хрустящие куриные чипсы в домашних условиях — легко и вкусно
15 мифов об акне: почему они не работают и как действительно помочь коже
Доктор Мясников назвал продукты, попадающие под запрет для здоровья суставов
Вас беспокоит онемение пальцев: это может быть опасно
Объем ввода новостроек в России сократился до 56 % в 2024 году
Не тяните с выбором: пора купить летнюю резину для безопасной езды
15 минут в день, чтобы кошка была счастливой: как сделать это правильно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.