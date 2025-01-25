Вас беспокоит онемение пальцев: это может быть опасно

Онемение пальцев рук — знакомый многим симптом, который может быть как безобидным, так и сигнализировать о серьезных нарушениях в организме. Если вас беспокоит это состояние, важно разобраться в его причинах и вовремя обратиться за медицинской помощью.
Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
руки
Причины онемения пальцев
1. Нарушение кровообращения
Частой причиной онемения становится нарушение кровообращения.
Основные факторы:
Атеросклероз. Холестериновые бляшки сужают сосуды, ухудшая ток крови, что может вызывать онемение пальцев.
Тромбоз. Закупорка сосудов тромбом приводит к ограничению кровотока и нарушению чувствительности.
Длительное неудобное положение. Работа за компьютером или сон в неудобной позе могут временно ограничивать кровообращение.
2. Проблемы нервной системы
Нарушения работы нервов часто проявляются потерей чувствительности.
Возможные причины:
Синдром запястного канала. Сдавливание нерва в узком канале запястья вызывает онемение и боль.
Диабетическая нейропатия. Высокий уровень сахара в крови повреждает нервные окончания.
Шейный остеохондроз. Проблемы с позвоночником приводят к сдавливанию нервных корней.
3. Заболевания позвоночника
Шейный отдел позвоночника напрямую влияет на состояние рук.
Грыжа диска. Дисковая ткань может давить на нервные корни, вызывая боль и онемение.
Остеохондроз. Дегенеративные изменения в позвонках нередко сопровождаются нарушением работы нервов.
4. Болезнь Рейно
Спазмы мелких сосудов под воздействием холода или стресса приводят к временному ухудшению кровообращения в пальцах. Это состояние чаще встречается у женщин.
5. Авитаминоз
Недостаток витаминов группы B или D негативно сказывается на работе нервной системы и мышц, что может вызвать онемение.
Как диагностировать причину
Для точного определения причин онемения рекомендуется:
Общий анализ крови и мочи.
УЗИ, МРТ или рентген для диагностики позвоночника и сосудов.
Миография и допплерография для оценки нервной и сосудистой систем.
Лечение онемения пальцев
Подход к лечению зависит от причины:
Медикаменты: препараты для улучшения кровообращения и снятия воспаления.
Физиотерапия: процедуры для восстановления чувствительности и улучшения кровотока.
Лечебная физкультура: упражнения для укрепления мышц рук.
Операция: в случаях тяжелого синдрома запястного канала или других серьезных заболеваний.
Как предотвратить онемение
Избегайте длительного нахождения в одной позе.
Употребляйте пищу, богатую витаминами B и D.
Регулярно занимайтесь физической активностью.
Если онемение сохраняется длительное время, важно незамедлительно обратиться к врачу.
Уточнения
Парестези́я — один из видов расстройства чувствительности (расстройства ощущений), характеризующийся спонтанно возникающими ощущениями жжения, покалывания, ползания мурашек.