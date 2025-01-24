Дерматолог назвала главную опасность поцелуев с бородатыми мужчинами

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мода на мужскую растительность на лице меняется из века в век. Сейчас борода снова обрела популярность. Некоторые молодые люди стремятся таким образом выглядеть солиднее, другие хотят добавить своему образу больше брутальности. Дерматолог Александра Филёва рассказала в беседе с Life.ru, почему борода и поцелуи — не лучшее сочетание.

Фото: unsplash.com by Vinicius Amano, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бородатый мужчина

По словам специалиста, в бороде живёт множество вредных микроорганизмов. Даже если мужчина следит за чистотой своей бороды, они всё равно в той или иной степени продолжат в ней находиться, а поскольку щетина бывает колючей, она может повредить кожу другого человека при поцелуе, и тогда микробы переберутся в чужой организм через образовавшиеся микротрещины.

"Поцелуй с бородатым партнёром может привести к раздражению кожи и даже развитию инфекции — импетиго. Это довольно распространённая кожная инфекция, которую вызывают бактерии: стрептококки и стафилококки. Проникая в кожный покров или волосяной фолликул, они вызывают воспаление. На поверхности кожи начинают образовываться пятна с поверхностными пузырями, наполненными серозной жидкостью или гноем", — сказала Филёва.

Уточнения

Борода́ — волосяной покров на нижней части лица и передней части шеи. Один из мужских признаков полового диморфизма у человека, обусловленных выработкой организмом тестостерона. Борода начинает развиваться в период полового созревания.

