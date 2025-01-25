Не только вкусно, но и опасно: чем грозит постоянное употребление сосисок и наггетсов

В новостях сообщили о случае, когда ребёнок в Великобритании полностью ослеп из-за того, что его родители кормили его исключительно сосисками и наггетсами. В результате дефицита витамина А у него атрофировался зрительный нерв. Сейчас полиция проверяет родителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наггетсы

Наталья Лазуренко, врач-диетолог, эндокринолог, нутрициолог и терапевт клиники "Медгород", рассказала изданию Pravda.Ru о возможных последствиях постоянного употребления фастфуда.

Она отметила, что такие продукты, как сосиски и наггетсы, относятся к полуфабрикатам длительного хранения. Производители стараются сделать их максимально безопасными для хранения, что может привести к снижению качества продуктов.

Состав этих продуктов обычно не ограничивается только мясом, подчеркнула диетолог.

"Там будут дополнительные ингредиенты, которые удлиняют срок ожидания этого продукта, какие-то дополнительные ингредиенты, которые влияют на консистенцию, на цвет, на вкус и прочее, которые не дают возможности размножаться условно патогенной флоре, грибкам и так далее. Для рационального, правильного, разумного и сбалансированного питания такой продукт вряд ли подходит", — заметила Лазуренко.

Однако такой состав не обеспечивает полноценное питание. Рацион, основанный на таких продуктах, может привести к дефициту белка, который является основным строительным материалом для организма.

"Обеднение рациона по белку, самое главное, — может приводить к тому, что, во- первых, не будет хватать строительного материала для построения своих собственных белковых комплексов. Что такое белковые комплексы? Это и гормоны, и ферменты. В принципе, человек — это белковая структура, белковая субстанция. И кожа, и костная ткань, и коллаген пресловутый — это все белки. Если организм не будет получать белки с пищей, его рацион будет обедненным, будет страдать метаболизм", — рассказала Лазуренко.

Недостаток белка может привести к снижению мышечной массы, ухудшению работы сердца и других органов. Кроме того, дефицит белка может негативно сказаться на иммунной системе, что делает организм более уязвимым для инфекций и заболеваний. Следовательно, проявляются частые простудные заболевания, невозможность противодействовать вирусным заболеваниям.

"Могут быть какие-то аутоиммунные состояния, проявления, повышенная аллергическая настороженность, потому что слишком много ингредиентов такого плана продуктов приходят в наш организм. Зачастую организм не знает, что делать. Иммунная система начинает возбуждаться, и дальше уже может проявляться какой-то аллергической реакцией непонятной, дерматиты. Это может быть на коже проявление, это может быть проявление со стороны желудочно-кишечного тракта — бесконечные воспаления, боли, метеоризмы, нарушения стула от запоров до диареи. И так далее. Перечислять можно сколько угодно", — добавила эксперт.

Поэтому для своей функциональной активности, для работоспособности, для отличных когнитивных способностей, для защиты и охраны мышечных волокон, иммунной системы, сердечно-сосудистой системы человек должен получать эти незаменимые аминокислоты с полноценными животными белками: мясо, рыба, птица. И если в полуфабрикатах крошечное количество, а человек думает, что он съел белковый продукт — это мистификация, это миф, который, к сожалению, приводит к очень плачевным последствиям, заключила Наталья Лазуренко.

Уточнения

На́ггетсы (англ chicken nuggets) — блюдо американской кухни из филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренной в масле.



Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

