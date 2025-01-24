Пивной живот: скрытая угроза для здоровья, о которой нужно знать

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любители пива часто не задумываются о его скрытых последствиях для здоровья и фигуры. Этот популярный напиток способен провоцировать серьёзные проблемы.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Пиво

Пивной живот: почему это опасно

Частое употребление пива способствует накоплению висцерального жира вокруг внутренних органов. В небольших количествах этот тип жира важен для организма, но его избыток ведёт к риску различных заболеваний.

Особенно подвержены накоплению висцерального жира мужчины старше 30-35 лет. Причиной этого становится не только любовь к пиву, но и нехватка физической активности, неправильное питание и чрезмерное увлечение сладкими напитками. Так называемый "пивной живот" провоцирует проблемы с сердцем, снижением потенции и другие опасные последствия.

Критическая зона

Опасным считается объём талии более 102 сантиметров у мужчин и 88 сантиметров у женщин. Эти показатели сигнализируют о висцеральном ожирении, которое грозит серьёзными осложнениями:

сердечно-сосудистыми заболеваниями

сахарным диабетом второго типа

метаболически ассоциированной жировой болезнью печени

эректильной дисфункцией

Чтобы избежать таких последствий, стоит пересмотреть привычки: сократить употребление пива, уделять больше внимания активности и правильному питанию.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

