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Пивной живот: скрытая угроза для здоровья, о которой нужно знать

1:28
Здоровье

Любители пива часто не задумываются о его скрытых последствиях для здоровья и фигуры. Этот популярный напиток способен провоцировать серьёзные проблемы.

Пиво
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Пиво

Пивной живот: почему это опасно

Частое употребление пива способствует накоплению висцерального жира вокруг внутренних органов. В небольших количествах этот тип жира важен для организма, но его избыток ведёт к риску различных заболеваний.

Особенно подвержены накоплению висцерального жира мужчины старше 30-35 лет. Причиной этого становится не только любовь к пиву, но и нехватка физической активности, неправильное питание и чрезмерное увлечение сладкими напитками. Так называемый "пивной живот" провоцирует проблемы с сердцем, снижением потенции и другие опасные последствия.

Критическая зона

Опасным считается объём талии более 102 сантиметров у мужчин и 88 сантиметров у женщин. Эти показатели сигнализируют о висцеральном ожирении, которое грозит серьёзными осложнениями:

  • сердечно-сосудистыми заболеваниями
  • сахарным диабетом второго типа
  • метаболически ассоциированной жировой болезнью печени
  • эректильной дисфункцией

Чтобы избежать таких последствий, стоит пересмотреть привычки: сократить употребление пива, уделять больше внимания активности и правильному питанию.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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