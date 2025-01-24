Не все так вредно: правда о нездоровых продуктах

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вокруг нас много стереотипов о продуктах, которые считаются нездоровыми. Но, как утверждают диетологи, их вред зачастую преувеличен. Вот десять продуктов, которые напрасно обвиняют в нанесении вреда организму, и причины, почему их не стоит исключать из рациона.

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Какие продукты зря считают вредными

Красное мясо

Красное мясо, при умеренном употреблении, является отличным источником гемового железа, цинка и витамина B12. Постное мясо без прослоек сала в составе сбалансированного рациона не принесет вреда, если избегать чрезмерного использования жиров и добавок вроде бекона или сыра.

Макароны

Качественные макароны из твердых сортов пшеницы в умеренных количествах полезны. Они богаты клетчаткой и могут стать частью средиземноморской диеты, которая улучшает здоровье сердца.

Яйца

Несмотря на мифы о холестерине, яйца — источник витамина D и холина. Употребление цельных яиц, включая желтки, полезно для женщин и детей.

Шоколад

Темный шоколад с содержанием какао 70% и выше богат антиоксидантами, магнием и клетчаткой. Его умеренное употребление полезно для сердца.

Кофе

Кофе, в разумных дозах (до 3 чашек в день), снижает риск инсульта, диабета 2 типа и продлевает жизнь.

Вино

Ресвератрол, содержащийся в красном вине, полезен для сосудов и сердца. Однако допустима умеренность: один бокал вина для женщин и два для мужчин.

Картофель

Этот продукт богат витаминами и минералами, такими как калий, витамин C и B6. Однако полезные свойства нивелируются из-за жирных добавок и жарки. Вареный картофель с минимальным количеством масла — полезный выбор.

Масло

Сливочное масло содержит полезные жиры и витамины. Его допустимо употреблять в небольших количествах (до 1-2 столовых ложек в день).

Хлеб

Цельнозерновой хлеб полезен для сердца, сосудов и пищеварения. Важно выбирать хлеб из цельной пшеницы и избегать продуктов из обработанных зерен.

Кокосовое масло

Натуральное кокосовое масло содержит антиоксиданты и подходит для выпечки. Но оно высококалорийное, поэтому его лучше употреблять людям с нормальным весом.

Заключение

Не все продукты, которые традиционно считаются вредными, действительно наносят вред здоровью. Умеренность, качество и правильный выбор — ключевые факторы, которые позволяют включить эти продукты в рацион без опасений.

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

