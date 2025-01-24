Менингит и холод: правда ли, что без головного убора риск выше

Зимой мы часто слышим от родных и знакомых: "Не забудь шапку, простудишься и заработаешь менингит!" Но насколько это утверждение обосновано? Давайте разберёмся, действительно ли прогулки без головного убора могут привести к такому серьёзному заболеванию, как менингит.
Менингит — это воспаление оболочек головного мозга, чаще всего вызванное бактериальной или вирусной инфекцией. Сам по себе холод не является причиной менингита, но переохлаждение ослабляет иммунитет, делая организм более уязвимым для инфекций.
Бактериальный менингит развивается из-за попадания в организм опасных микроорганизмов:
Реже: стафилококков, кишечной палочки, сальмонеллы, клебсиеллы.
В редких случаях: синегнойной палочки.
Инфекция может проникнуть в мозговые оболочки первично или вторично — из других очагов воспаления (носа, дыхательных путей, кишечника).
Возбудитель достигает мозговых оболочек, где вызывает воспалительный процесс, приводящий к отёку мозга, нарушению кровообращения и гипоксии. Без лечения это состояние чревато серьёзными последствиями, включая необратимые неврологические нарушения.
Заболевание начинается остро:
Для подтверждения диагноза проводят анализы крови, мочи и спинномозговой жидкости. Люмбальная пункция позволяет определить характер воспаления: мутный ликвор с повышенным содержанием нейтрофилов, белка и сниженной глюкозой.
Больных с подозрением на бактериальный менингит госпитализируют немедленно. Лечение включает:
В тяжёлых случаях может понадобиться искусственная вентиляция лёгких.
При своевременной помощи возможно полное выздоровление, но при запущенных случаях высок риск осложнений: неврологических нарушений, глухоты и летальности (4-10%).
Ходить без шапки зимой — это, конечно, не лучшая идея, но напрямую к менингиту это не ведёт. Однако укрепление иммунитета и профилактика инфекций помогут снизить риск заболеваний.
Менинги́т (от др.-греч. μῆνιγξ → лат. meninx, родит. п. лат. meningis "мозговая оболочка" + суффикс -itis "воспаление") — воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга.
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