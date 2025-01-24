Менингит и холод: правда ли, что без головного убора риск выше

3:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимой мы часто слышим от родных и знакомых: "Не забудь шапку, простудишься и заработаешь менингит!" Но насколько это утверждение обосновано? Давайте разберёмся, действительно ли прогулки без головного убора могут привести к такому серьёзному заболеванию, как менингит.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка в шапке

Менингит — это воспаление оболочек головного мозга, чаще всего вызванное бактериальной или вирусной инфекцией. Сам по себе холод не является причиной менингита, но переохлаждение ослабляет иммунитет, делая организм более уязвимым для инфекций.

Причины менингита

Бактериальный менингит развивается из-за попадания в организм опасных микроорганизмов:

Менингококка, пневмококка и гемофильной инфекции — основные причины (95% случаев).

Реже: стафилококков, кишечной палочки, сальмонеллы, клебсиеллы.

В редких случаях: синегнойной палочки.

Инфекция может проникнуть в мозговые оболочки первично или вторично — из других очагов воспаления (носа, дыхательных путей, кишечника).

Как развивается болезнь

Возбудитель достигает мозговых оболочек, где вызывает воспалительный процесс, приводящий к отёку мозга, нарушению кровообращения и гипоксии. Без лечения это состояние чревато серьёзными последствиями, включая необратимые неврологические нарушения.

Симптомы бактериального менингита

Заболевание начинается остро:

Лихорадка до 40 °C.

Сильные головные боли.

Повторная рвота.

Светобоязнь, раздражительность или сонливость.

Ригидность мышц шеи (невозможность согнуть голову вперёд)

Менингеальная поза (на боку с запрокинутой головой).

Судороги, нарушение сознания.

У младенцев могут проявляться крики, напряжение родничка, срыгивания и дрожание.

Диагностика

Для подтверждения диагноза проводят анализы крови, мочи и спинномозговой жидкости. Люмбальная пункция позволяет определить характер воспаления: мутный ликвор с повышенным содержанием нейтрофилов, белка и сниженной глюкозой.

Лечение менингита

Больных с подозрением на бактериальный менингит госпитализируют немедленно. Лечение включает:

Введение антибиотиков.

Снижение внутричерепного давления.

Кислородотерапию.

Симптоматическую терапию.

В тяжёлых случаях может понадобиться искусственная вентиляция лёгких.

Прогноз

При своевременной помощи возможно полное выздоровление, но при запущенных случаях высок риск осложнений: неврологических нарушений, глухоты и летальности (4-10%).

Заключение

Ходить без шапки зимой — это, конечно, не лучшая идея, но напрямую к менингиту это не ведёт. Однако укрепление иммунитета и профилактика инфекций помогут снизить риск заболеваний.

Уточнения

Менинги́т (от др.-греч. μῆνιγξ → лат. meninx, родит. п. лат. meningis "мозговая оболочка" + суффикс -itis "воспаление") — воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга.

