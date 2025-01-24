Как нехватка витамина В12 влияет на организм

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как определить и лечить дефицит витамина В12

Витамин В12 - незаменимое вещество, обеспечивающее здоровье нервной системы и нормальную работу организма. Его недостаток может вызвать серьёзные проблемы, начиная с усталости и заканчивая повреждением нервов. Но как вовремя распознать дефицит и предотвратить последствия?

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Proimos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стетоскоп

Неврологические признаки дефицита витамина В12

Одним из первых тревожных сигналов становится онемение и покалывание в руках и ногах. Эти симптомы часто остаются единственным клиническим проявлением примерно в 25% случаев. Помимо этого, могут наблюдаться:

Трудности при ходьбе.

Потеря памяти и дезориентация.

Перепады настроения, а иногда и деменция.

Важно помнить, что неврологические повреждения могут стать необратимыми, если лечение не начато вовремя.

Диагностика и лечение

Для выявления дефицита витамина В12 используются лабораторные анализы крови, которые измеряют уровень витамина, метилмалоновой кислоты (ММА) и гомоцистеина. Врач также проводит осмотр и изучает историю болезни пациента.

Лечение зависит от степени дефицита:

При лёгких формах назначают пероральные добавки.

В более сложных случаях используют инъекции.

Регулярное наблюдение и корректировка лечения помогают предотвратить осложнения.

Основные причины дефицита

Дефицит витамина В12 может быть вызван различными факторами, среди которых:

Диеты : веганство и вегетарианство исключают основные источники витамина, такие как мясо, рыба и молочные продукты.

: веганство и вегетарианство исключают основные источники витамина, такие как мясо, рыба и молочные продукты. Болезни ЖКТ : синдром раздражённого кишечника, болезнь Крона затрудняют всасывание витамина.

: синдром раздражённого кишечника, болезнь Крона затрудняют всасывание витамина. Препараты : длительное использование ингибиторов протонной помпы.

: длительное использование ингибиторов протонной помпы. Возраст : пожилые люди подвержены большему риску.

: пожилые люди подвержены большему риску. Алкоголь: чрезмерное употребление ухудшает усвоение витамина.

Почему важно заботиться об уровне В12

Дефицит витамина В12 способен привести к анемии, хронической усталости и неврологическим нарушениям. Эксперты подчёркивают: особое внимание нужно уделять рациону, особенно если вы придерживаетесь ограничительных диет.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

