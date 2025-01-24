Как нехватка витамина В12 влияет на организм

Витамин В12 - незаменимое вещество, обеспечивающее здоровье нервной системы и нормальную работу организма. Его недостаток может вызвать серьёзные проблемы, начиная с усталости и заканчивая повреждением нервов. Но как вовремя распознать дефицит и предотвратить последствия?
Неврологические признаки дефицита витамина В12
Одним из первых тревожных сигналов становится онемение и покалывание в руках и ногах. Эти симптомы часто остаются единственным клиническим проявлением примерно в 25% случаев. Помимо этого, могут наблюдаться:
Важно помнить, что неврологические повреждения могут стать необратимыми, если лечение не начато вовремя.
Диагностика и лечение
Для выявления дефицита витамина В12 используются лабораторные анализы крови, которые измеряют уровень витамина, метилмалоновой кислоты (ММА) и гомоцистеина. Врач также проводит осмотр и изучает историю болезни пациента.
Лечение зависит от степени дефицита:
Регулярное наблюдение и корректировка лечения помогают предотвратить осложнения.
Основные причины дефицита
Дефицит витамина В12 может быть вызван различными факторами, среди которых:
Почему важно заботиться об уровне В12
Дефицит витамина В12 способен привести к анемии, хронической усталости и неврологическим нарушениям. Эксперты подчёркивают: особое внимание нужно уделять рациону, особенно если вы придерживаетесь ограничительных диет.
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