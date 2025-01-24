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Как нехватка витамина В12 влияет на организм

2:28
Здоровье

Как определить и лечить дефицит витамина В12

Витамин В12 - незаменимое вещество, обеспечивающее здоровье нервной системы и нормальную работу организма. Его недостаток может вызвать серьёзные проблемы, начиная с усталости и заканчивая повреждением нервов. Но как вовремя распознать дефицит и предотвратить последствия?

Стетоскоп
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Proimos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стетоскоп

Неврологические признаки дефицита витамина В12

Одним из первых тревожных сигналов становится онемение и покалывание в руках и ногах. Эти симптомы часто остаются единственным клиническим проявлением примерно в 25% случаев. Помимо этого, могут наблюдаться:

  • Трудности при ходьбе.
  • Потеря памяти и дезориентация.
  • Перепады настроения, а иногда и деменция.

Важно помнить, что неврологические повреждения могут стать необратимыми, если лечение не начато вовремя.

Диагностика и лечение

Для выявления дефицита витамина В12 используются лабораторные анализы крови, которые измеряют уровень витамина, метилмалоновой кислоты (ММА) и гомоцистеина. Врач также проводит осмотр и изучает историю болезни пациента.

Лечение зависит от степени дефицита:

  • При лёгких формах назначают пероральные добавки.
  • В более сложных случаях используют инъекции.

Регулярное наблюдение и корректировка лечения помогают предотвратить осложнения.

Основные причины дефицита

Дефицит витамина В12 может быть вызван различными факторами, среди которых:

  • Диеты: веганство и вегетарианство исключают основные источники витамина, такие как мясо, рыба и молочные продукты.
  • Болезни ЖКТ: синдром раздражённого кишечника, болезнь Крона затрудняют всасывание витамина.
  • Препараты: длительное использование ингибиторов протонной помпы.
  • Возраст: пожилые люди подвержены большему риску.
  • Алкоголь: чрезмерное употребление ухудшает усвоение витамина.

Почему важно заботиться об уровне В12

Дефицит витамина В12 способен привести к анемии, хронической усталости и неврологическим нарушениям. Эксперты подчёркивают: особое внимание нужно уделять рациону, особенно если вы придерживаетесь ограничительных диет.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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