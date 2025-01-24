Подогрев сидений может стать опасным: правда, о которой вы не знали

Постоянное использование подогрева сидений в автомобиле может таить в себе серьезные риски для мужского здоровья.
Длительное воздействие тепла вызывает гипертермию — перегрев предстательной железы. Это может привести к ее спонтанному росту и развитию аденомы, характеризующейся узловым разрастанием тканей.
Подогрев сидений, несмотря на удобство, пагубно сказывается на предстательной железе. В результате перегрева возникает риск аденомы или даже более опасных заболеваний.
Еще одним последствием может стать так называемый турбо-рак предстательной железы. Если уровень простат-специфического антигена (ПСА) в крови повышен, постоянный перегрев способен ускорить развитие онкологии.
Нагрев сидений также чреват рецидивами простатита, если заболевание уже диагностировано. Кроме того, длительное воздействие тепла может отрицательно сказаться на яичках, что грозит снижением фертильности или даже бесплодием.
Регулярный перегрев — прямой путь к бесплодию, ведь это нарушает естественные процессы выработки сперматозоидов.
Чтобы минимизировать риски, уролог рекомендует включать подогрев только для первоначального прогрева сидений, а затем отключать его. Такой подход поможет сохранить комфорт и здоровье.
Адено́ма (лат. adenoma; от «железа» + -ομα «опухоль») — доброкачественная опухоль, происходящая из железистого (но не всегда — аденомы щитовидной железы исходят из фолликулярного эпителия) эпителия.
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