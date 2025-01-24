Подогрев сидений может стать опасным: правда, о которой вы не знали

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Постоянное использование подогрева сидений в автомобиле может таить в себе серьезные риски для мужского здоровья.

Фото: Own work by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салон машины

Как подогрев влияет на предстательную железу

Длительное воздействие тепла вызывает гипертермию — перегрев предстательной железы. Это может привести к ее спонтанному росту и развитию аденомы, характеризующейся узловым разрастанием тканей.

Подогрев сидений, несмотря на удобство, пагубно сказывается на предстательной железе. В результате перегрева возникает риск аденомы или даже более опасных заболеваний.

Турбо-рак: стремительная угроза

Еще одним последствием может стать так называемый турбо-рак предстательной железы. Если уровень простат-специфического антигена (ПСА) в крови повышен, постоянный перегрев способен ускорить развитие онкологии.

Дополнительные риски: простатит и бесплодие

Нагрев сидений также чреват рецидивами простатита, если заболевание уже диагностировано. Кроме того, длительное воздействие тепла может отрицательно сказаться на яичках, что грозит снижением фертильности или даже бесплодием.

Регулярный перегрев — прямой путь к бесплодию, ведь это нарушает естественные процессы выработки сперматозоидов.

Как избежать последствий

Чтобы минимизировать риски, уролог рекомендует включать подогрев только для первоначального прогрева сидений, а затем отключать его. Такой подход поможет сохранить комфорт и здоровье.

Уточнения

Адено́ма (лат. adenoma; от «железа» + -ομα «опухоль») — доброкачественная опухоль, происходящая из железистого (но не всегда — аденомы щитовидной железы исходят из фолликулярного эпителия) эпителия.

